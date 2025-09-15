Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat între Adin și Lavinia? Reacțiile fetelor din casă

Ediția din 15 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După petrecerea din weekend, în casă s-a născut un val de întrebări. Fetele au analizat comportamentul lui Adin și al Laviniei, încercând să înțeleagă ce se petrece între cei doi. Relația lor pare tot mai greu de descifrat, iar gesturile și atitudinea de după petrecere au stârnit discuții în rândul concurenților.

Luni, 15.09.2025, 16:51