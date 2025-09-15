Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat între Adin și Lavinia? Reacțiile fetelor din casă
Logo show

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat între Adin și Lavinia? Reacțiile fetelor din casă

Ediția din 15 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. După petrecerea din weekend, în casă s-a născut un val de întrebări. Fetele au analizat comportamentul lui Adin și al Laviniei, încercând să înțeleagă ce se petrece între cei doi. Relația lor pare tot mai greu de descifrat, iar gesturile și atitudinea de după petrecere au stârnit discuții în rândul concurenților.
Luni, 15.09.2025, 16:51
x
Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Denisa, noua concurentă a competiției! Cum se descrie

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Denisa, noua concurentă a competiției! Cum se descrie

Logo show Luni, 15.09.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Kiprianos și Ștefania, primele discuții: „Ești o persoană posesivă?”

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Kiprianos și Ștefania, primele discuții: „Ești o persoană posesivă?”

Logo show Luni, 15.09.2025, 16:37 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Dian a făcut o criză de nervi: obiecte au zburat prin casă și ușile au fost trântite!

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Dian a făcut o criză de nervi: obiecte au zburat prin casă și ușile au fost trântite!

Logo show Luni, 15.09.2025, 15:59 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Kiprianos și Liviu, discuție în contradictoriu: Este spre binele tău

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Kiprianos și Liviu, discuție în contradictoriu: Este spre binele tău

Logo show Luni, 15.09.2025, 15:29 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. În timpul petrecerii, Kiprianos a fost extrem de interesat de Emily!

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. În timpul petrecerii, Kiprianos a fost extrem de interesat de Emily!

Logo show Luni, 15.09.2025, 15:17 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Liviu și Ștefania, discuție lămuritoare după ce au oprit cunoașterea

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Liviu și Ștefania, discuție lămuritoare după ce au oprit cunoașterea

Logo show Luni, 15.09.2025, 15:02 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. După ceartă, Adin și Lavinia au plâns: Vreau acasă

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. După ceartă, Adin și Lavinia au plâns: Vreau acasă

Logo show Luni, 15.09.2025, 14:33 Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Relația dintre Lavinia și Adin, în impas. Concurenta s-a distrat o noapte întreagă cu Sorin!

Mireasa sezonul 12, 15 septembrie 2025. Relația dintre Lavinia și Adin, în impas. Concurenta s-a distrat o noapte întreagă cu Sorin!

Logo show Luni, 15.09.2025, 14:28 Super Neatza, 15 septembrie 2025. Cum prevenim şi tratăm problemele unghiilor

Super Neatza, 15 septembrie 2025. Cum prevenim şi tratăm problemele unghiilor

Logo show Luni, 15.09.2025, 11:54 Super Neatza, 15 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Urmează o perioadă intensă!

Super Neatza, 15 septembrie 2025. Horoscopul săptămânal cu Bianca Nuțu: Urmează o perioadă intensă!

Logo show Luni, 15.09.2025, 11:52 Super Neatza, 15 septembrie 2025. Adevărat sau fals? Cele mai populare mituri despre slăbit

Super Neatza, 15 septembrie 2025. Adevărat sau fals? Cele mai populare mituri despre slăbit

Logo show Luni, 15.09.2025, 11:49 Super Neatza, 15 septembrie 2025. Deciziile pripite după o despărțire. Ce să nu faci

Super Neatza, 15 septembrie 2025. Deciziile pripite după o despărțire. Ce să nu faci

Logo show Luni, 15.09.2025, 10:50
x