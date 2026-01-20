Mireasa sezonul 12, 20 ianuarie 2026. Halima, copilărie marcată de traume: „Tata a fost arestat”

Antena Căutare
Ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Halima are 22 de ani, este născută și crescută în Italia și vorbește deschis despre trecutul său marcat de un context familial dificil. Tânăra povestește despre episoadele care i-au influențat profund copilăria, amintind momente dramatice precum arestarea tatălui și un gest extrem al mamei, care a sărit de la etajul întâi împreună cu ea și fratele său.
Marti, 20.01.2026, 16:47
