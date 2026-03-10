Noile emoji-uri iPhone au impresionat fanii. Ce simbol ar „rupe Internetul”

Noile emoji-uri care sunt disponibile de acum pe iPhone au impresionat deja fanii, cu unul dintre simboluri fiind favoritul multora.

Apple a lansat recent cea de-a 4-a versiune beta pentru sistemul de operare iOS 26.4, ce include 163 de noi emoji-uri.

150 dintre ele reprezintă diferite versiuni ale unor simboluri care existau deja, precum nuanțe de piele, scrie Daily Mail.

Dar 13 dintre ele sunt simboluri complet noi și deja au fost dezvăluite online, spre încântarea fanilor.

Unul dintre ele a devenit deja viral și mulți cred că o să „rupă Internetul”.

Noile emoji-uri iPhone au impresionat fanii

Printre noile emoji-uri iPhone se numără și unul cu o „creatură păroasă”, similară cu Bigfoot, un „nor bătăuș” cu stele care explodează, o alunecare de teren și un trombon.

Dar simbolul care a devenit viral e cel cu „fața distorsionată ”, care are obraji roșii și ochi ieșiți în evidență.

„Acesta va fi cu siguranță în top 5 emoji,” a scris un fan entuziasmat pe X.

„Fața distorsionată e pe cale să devină cel mai folosit emoji peste noapte,” a scris alt utilizator.

Noile emoji-uri au fost observate inițial în actualizarea beta iOS 26.4 de către Emojipedia.

„Aceste actualizări apar în versiunea iOS 26.4 beta 4, care e acum disponibilă pentru dezvoltatori,” scrie Emojipedia. „Pe baza istoricului actualizărilor beta ale iOS, lansarea finală publică a iOS 26.4 va ajunge probabil la utilizatori la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.”

Majoritatea emoji-urilor noi sunt variante cu tonuri diferite de piele pentru emoji-urile „oameni care se luptă” și „oameni cu urechi de iepuraș”, care există deja.

Cele 13 emoji-uri noi sunt fața distorsionată, norul bătăuș, o balenă ucigașă, creatura păroasă, un trombon, o alunecare de teren, un cufăr de comori și o balerină, disponibilă în mai multe culori.

Printre cele preferate de fani se numără Bigfoot, care aparent a fost așteptat de mulți utilizatori.

„În sfârșit, un emoji oficial cu i creatură păroasă, ca să-mi pot eticheta corect prietenii când nu s-au ras de o săptămână,” a scris un utilizator.

Un nou emoji ar putea să „rupă Internetul”

Totuși, fața distorsionată a fost cea care a atras cel mai mult atenția și mulți utilizatori au numit-o noul lor emoji preferat.

„Eu când șeful mă întreabă dacă am terminat sarcinile pe care mi le-a dat,” a glumit un utilizator.

„Fața distorsionată o să rupă internetul.” a scris un alt fan.

Vestea vine la scurt timp după ce Emojipedia a dezvăluit 9 emoji-uri noi care vor apărea mai târziu în acest an.

Acestea au fost încărcate în arhivele publice de documente ale Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum prezentate de Emojipedia.

Utilizatorii vor avea acces la 2 gesturi noi cu mâna, degetul mare orientat spre stânga și spre dreapta, precum și la o față care mijește ochii. Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh.