Mireasa sezonul 12, 21 ianuarie 2026. Giulia, invitată la cină în casa băieților! Cum a decurs

Ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Giulia a mers la cină în casa băieților, unde le-a împărtășit noutăți din casa fetelor. Momentul a fost prilejul unei discuții mai personale cu Alexandru, care a adus în discuție posibilitatea de a face pasul cel mare în cadrul emisiunii. Acesta a recunoscut că a fost atras de Giulia încă de la prima vedere și că interesul lui pentru ea a rămas constant de atunci.

Miercuri, 21.01.2026, 16:36