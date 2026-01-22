Antena
Home
Mireasa
Momente
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Sebastian o place pe Roxana
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Sebastian o place pe Roxana
Ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sebastian petrecea timp în casa fetelor și încerca să o cunoască mai bine pe Roxana.
Joi, 22.01.2026, 15:38
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Ce părere are Sebastian despre trecutul Paulei: Am un semn...
Joi, 22.01.2026, 15:35
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Paula a recunoscut că a făcut conținut pentru adulți
Joi, 22.01.2026, 15:20
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Cum s-a simțit Darius după ce a aflat trecutul Danielei
Joi, 22.01.2026, 15:13
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție lămuritoare: Nu sunt...
Joi, 22.01.2026, 15:08
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Claudia nu este apreciată de fete din cauza opiniilor ei
Joi, 22.01.2026, 14:52
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Roxi, supărată pe Claudia: Ești redusă mintal?
Joi, 22.01.2026, 14:39
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Scandal mare între Halima și Claudia: De azi să nu mă...
Joi, 22.01.2026, 14:23
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Halima, atac de panică după discuția despre trecutul ei
Joi, 22.01.2026, 14:15
Mireasa sezonul 12, 21 ianuarie 2026. Ce întrebări de cunoaștere i-au adresat băieții lui Roxi
Miercuri, 21.01.2026, 16:59
Mireasa sezonul 12, 21 ianuarie 2026. Cartea de vizită a concurentei Roxi! Cine este
Miercuri, 21.01.2026, 16:59
Mireasa sezonul 12, 21 ianuarie 2026. Fetele află de la Amalia prin ce a trecut în relațiile...
Miercuri, 21.01.2026, 16:50
Mireasa sezonul 12, 21 ianuarie 2026. Giulia, invitată la cină în casa băieților! Cum a decurs
Miercuri, 21.01.2026, 16:36
