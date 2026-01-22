Antena Căutare
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Sebastian o place pe Roxana

Ediția din 22 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Sebastian petrecea timp în casa fetelor și încerca să o cunoască mai bine pe Roxana.
Joi, 22.01.2026, 15:38
Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Cine este Diana și ce așteptări are de la viitorul partener

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Alexandru și Giulia s-au declarat într-o etapă de cunoaștere

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Alexandru spune că se vede într-o relație cu Giulia

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Ce părere are Sebastian despre trecutul Paulei: Am un semn de întrebare!

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Paula a recunoscut că a făcut conținut pentru adulți

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Cum s-a simțit Darius după ce a aflat trecutul Danielei

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție lămuritoare: Nu sunt supărat! M-am îndrăgostit de tine!

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Claudia nu este apreciată de fete din cauza opiniilor ei

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Roxi, supărată pe Claudia: Ești redusă mintal?

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Scandal mare între Halima și Claudia: De azi să nu mă mai saluți!

Mireasa sezonul 12, 22 ianuarie 2026. Halima, atac de panică după discuția despre trecutul ei

Super Neatza, 22 ianuarie 2026. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Mihaela Bodea

