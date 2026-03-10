Mireasa, sezon 13. Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri suspecte Dianei! Băieții din casă au spus ce au observat

Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri Dianei, după ce aceasta a spus că l-ar alege pe el în locul lui Marian. Află ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Situația devine tot mai tensionată după ce Diana a recunoscut că îl place pe Daniel. Deși acesta spune clar că atenția lui este îndreptată doar către Claudia și că se simte măgulit de interesul concurentei, colegii din casă susțin că au observat anumite priviri între cei doi. Comentariile și speculațiile din jurul lor îl fac pe Daniel să se simtă încolțit. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Daniel, acuzat că i-ar arunca priviri suspecte Dianei! Băieții din casă au spus ce au observat

În ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut vedea imagini cu discuțiile aprinse dintre Daniel și Marian, după ce Diana nu s-a ferit să recunoască faptul că îl preferă pe Daniel în locul lui Marian, fiindcă e un bărbat atent, asumat, grijuliu, care știe ce vrea.

Daniel a reacționat imediat când a aflat că Marian s-a simțit dezamăgit de alegerea Dianei:

„De unde știe el părerile și preferințele acelei fete? Știe ea de ce m-a ales pe mine. Aici nu e despre ea, e despre Marian. De ce pune premisa așa. Pentru că dacă a ales așa, atunci a ales foarte bine faia aia. Adică sunt inteligent, frumos, deștept, sunt cea mai bună versiune a vieții mele, câte vrei să îți mai spun?! Eu sunt sus cum ar veni”, a fost reacția fermă a lui Daniel, care nu s-a ferit să dea dreptate Dianei pentru decizia de a renunța la Marian.

Ulterior, tot în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, au ieșit la iveală detalii incredibile: se pare că Daniel este acuzat că ar fi aruncat priviri suspecte Dianei, după ce i-a aflat opinia.

În platou, la discuțiile cu Simona Gherghe, colegii l-au întrebat dacă „nu e fericit alături de Claudia, din moment ce îi pasă de părerile Dianei”. Mai mult decât atât, doamna Melinda a zis că „se vede clar că o place mult pe Diana, și cum o privește, toată casa a observat asta. Doar că știe el de ce stă lângă Claudia. E bine acolo, e cald”, semn că ar fi fost niște priviri suspecte la adreda Dianei.

Urmărește clipul video de mai sus ca să vezi ce a urmat, în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.