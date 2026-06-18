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Mireasa sezonul 13. Mihai, asaltat cu sfaturi de către mame! La ce ar trebui să fie atent în privința Danielei

Ediția din 18 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Se complică lucrurile pentru Mihai! Intrat în vizorul mamelor, concurentul a primit o serie de sfaturi stricte despre cum ar trebui să gestioneze o cunoaștere cu Daniela în perioada următoare. Prudența e pe primul loc: Mihai recunoaște că vrea să testeze terenul și să se convingă 100% că Daniela este persoana potrivită pentru el.
Joi, 18.06.2026, 15:07
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Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, live direct pe Facebook! Ce comentarii dure au citit din partea publicului

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, live direct pe Facebook! Ce comentarii dure au citit din partea publicului

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:45 Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia, date emoționant în afara casei! Declarații despre familia lui

Mireasa sezonul 13. Alexandru și Giulia, date emoționant în afara casei! Declarații despre familia lui

Logo show Joi, 18.06.2026, 15:16 Mireasa sezonul 13. Mirele săptămânii face scandal! Denis, enervat la culme: „Ce jegoasă e canapeaua asta!”

Mireasa sezonul 13. Mirele săptămânii face scandal! Denis, enervat la culme: „Ce jegoasă e canapeaua asta!”

Logo show Joi, 18.06.2026, 14:56 Mireasa sezonul 13. Ședință de urgență în casa fetelor! Regulile dure pe care au decis să le impună

Mireasa sezonul 13. Ședință de urgență în casa fetelor! Regulile dure pe care au decis să le impună

Logo show Joi, 18.06.2026, 14:28 Mireasa sezonul 13. Feonul Danielei și câinele Emmei au deranjat-o pe Claudia! Gestul care a făcut-o pe Emma să plângă

Mireasa sezonul 13. Feonul Danielei și câinele Emmei au deranjat-o pe Claudia! Gestul care a făcut-o pe Emma să plângă

Logo show Joi, 18.06.2026, 14:15 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Cristina Romanciuc și Irina Grigore

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Cristina Romanciuc și Irina Grigore

Logo show Joi, 18.06.2026, 12:08 Super Neatza. Dincolo de cei 2 litri de apă! Secretele hidratării pe timp de caniculă

Super Neatza. Dincolo de cei 2 litri de apă! Secretele hidratării pe timp de caniculă

Logo show Joi, 18.06.2026, 11:58 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Aida Ivan, candidata zilei

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Aida Ivan, candidata zilei

Logo show Joi, 18.06.2026, 11:17 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Cătălin Căpităneanu

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Cătălin Căpităneanu

Logo show Joi, 18.06.2026, 10:46 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Claudiu Balmus, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Claudiu Balmus, câștigătorul zilei

Logo show Joi, 18.06.2026, 10:43 Super Neatza. Mitul multitaskingului! Cum să înveți eficient în era digitală fără să pierzi timpul

Super Neatza. Mitul multitaskingului! Cum să înveți eficient în era digitală fără să pierzi timpul

Logo show Joi, 18.06.2026, 09:37 Super Neatza. La mulți ani, Paula!

Super Neatza. La mulți ani, Paula!

Logo show Joi, 18.06.2026, 08:54
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