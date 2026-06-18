Mireasa sezonul 13. Mihai, asaltat cu sfaturi de către mame! La ce ar trebui să fie atent în privința Danielei

Ediția din 18 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Se complică lucrurile pentru Mihai! Intrat în vizorul mamelor, concurentul a primit o serie de sfaturi stricte despre cum ar trebui să gestioneze o cunoaștere cu Daniela în perioada următoare. Prudența e pe primul loc: Mihai recunoaște că vrea să testeze terenul și să se convingă 100% că Daniela este persoana potrivită pentru el.

Joi, 18.06.2026, 15:07