Cătălin Meșter a devenit cunoscut odată cu participarea la Insula Iubirii sezonul 3. Iată ce mai face și cum arată astăzi fostul concurent!

Îți mai aduci aminte de Cătălin Meșter de la Insula Iubirii? Prin ce transformare spectaculoasă a trecut fostul concurent | Antena 1

Deși a devenit cunoscut publicului în urma participării la Insula Iubirii, unde tentațiile i-au dat complet viața peste cap, astăzi, fostul concurent a lăsat în urmă trecutul tumultos și se declară un bărbat extrem de împlinit. Cătălin Meșter s-a căsătorit, are o afacere stabilă și, totodată, este tatăl unei fetițe superbe, potrivit Revista Viva.

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Cum arată în prezent Cătălin Meșter de la Insula Iubirii sezonul 3

Fanii emisiunii Insula Iubirii își amintesc de cel de-al treilea sezon când concurentul din Ardeal a decis să își testeze fidelitatea alături de partenera sa de atunci, Nicoleta Molnar. Însă, sosirea în Thailanda a schimbat totul pentru ei. Cătălin s-a lăsat sedus de ispita feminină Nicoleta Dragne, față de care a dezvoltat o atracție puternică.

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Deși a încercat să salveze ce mai rămăsese din vechea sa poveste de dragoste, el a hotărât, în final, să pună punct relației lungi și să înceapă un nou capitol amoros cu cea care l-a cucerit în emisiune. Însă, idila lor nu a durat mult dincolo de camerele de filmat, consumându-se după doar câteva luni.

„Noi am avut o relaţie după emisiune până în momentul în care ne-am dat seama că nu mai suntem pe aceeaşi lungime de undă. Da, am păstrat legătura, suntem prieteni în momentul de faţă, dar nimic mai mult. Se fac multe speculaţii, însă fiecare este pe drumul lui”, declara Nicoleta Dragne în urmă cu ceva timp, citată de sursa menționată mai sus.

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Potrivit sursei citate mai sus, destinul lui Cătălin s-a învârtit tot în jurul emisiunii care l-a consacrat. Fostul concurent a întâlnit-o mai târziu pe Alina Ioana, o româncă superbă care a avut rol de ispită în „Temptation Island”, versiunea britanică a aceluiași reality-show.

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Cătălin Meșter este căsătorit și are o fiică superbă

Cătălin Meșter s-a schimbat radical și s-a așezat la casa lui. Fostul concurent de la Insula Iubirii este căsătorit cu Alina Ioana, alături de care a făcut cununia civilă în urmă cu șase ani. Ulterior, au ajuns și în fața altarului.

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„Sunt foarte norocoasă în viață și știi de ce? Pentru că sunt soția ta, iubitule! Te iubesc și vreau să fiu cu tine până la adânci bătrâneți!”, a scris Alina Ioana la o postare pe care a făcut-o în online după ce s-a căsătorit cu soțul ei, potrivit Revista Viva.

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Între timp, fostul concurent a devenit tatăl unei fetițe superbe, cu care se mândrește cu fiecare ocazie pe rețelele de socializare.

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