„Bomba” toxică din Antarctica, ce ar putea pune întreaga planetă în pericol. Ce se ascunde pe continentul izolat

Experții avertizează că există o „bombă” toxică în Antarctica, ce ar pune întreaga planetă în pericol dacă va fi „detonată”.

Un fenomen din Antarctica poate pune în pericol întreaga planetă | Shutterstock

Topirea gheții din Antarctica ar putea elibera o „bombă toxică cu ceas”, capabilă să otrăvească ecosistemul continentului, avertizează experții.

Cercetători de la Universitatea Peking din Beijing au descoperit că gheața aflată în proces de topire eliberează cantități periculoase de mercur, blocate în calota glaciară de sute de ani, scrie Daily Mail.

Acest fenomen provoacă o creștere accentuată a nivelului de mercur toxic din sedimentele de pe fundul oceanului, în apropierea coastelor Antarcticii.

Experții avertizează că acest proces ar putea avea consecințe profunde asupra ecosistemului global.

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„Bomba” toxică din Antarctica, ce ar putea pune întreaga planetă în pericol

În studiul publicat în revista PNAS Environmental Sciences, cercetătorii au analizat probe de sedimente din 16 locații situate în apropierea Peninsulei Antarctice, brațul nord-vestic al continentului.

Analiza a arătat că mercurul se acumulează în prezent pe platoul continental într-un ritm de 93 de micrograme pe metru pătrat pe an.

Deși Antarctica e una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei, anumite zone acumulează mercur într-un ritm de 2 ori mai mare decât alte platouri continentale.

Mai îngrijorător e faptul că această rată a crescut cu 160% de la începutul erei industriale. Ceea ce sugerează că schimbările climatice provocate de activitatea umană joacă un rol important.

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Mercurul e un metal greu prezent în mod natural în cantități mici în mediul înconjurător.

Vulcanii și activitatea tectonică eliberează vapori de mercur în atmosferă, iar aceștia sunt absorbiți treptat de fitoplanctonul din oceane.

O parte din fitoplancton e consumată de pești, iar mercurul se acumulează treptat în lanțul trofic. Restul organismelor mor și transportă mercurul către fundul oceanului.

În condiții naturale, acest proces are loc suficient de lent încât concentrațiile de mercur să rămână la niveluri considerate sigure.

Însă activitățile umane, precum arderea cărbunelui și prelucrarea metalelor, eliberează în atmosferă cantități uriașe de mercur.

Activitatea umană pune în pericol ecosistemul

Acest lucru a dus la creșterea concentrațiilor de mercur la nivel mondial, până în punctul în care metalul reprezintă un risc pentru sănătatea animalelor și a oamenilor.

Totuși, cercetătorii spun că poluarea atmosferică nu explică, de una singură, nivelurile extrem de ridicate de mercur observate în apropierea Peninsulei Antarctice.

Principalul vinovat pare să fie topirea accelerată a gheții. Pe măsură ce planeta se încălzește și calota glaciară se retrage, ca urmare a activității umane, au loc 2 procese simultane.

În primul rând, suprafețele mai mari de apă liberă permit fitoplanctonului să se dezvolte mai intens și să absoarbă mai mult mercur din atmosferă.

În același timp, încălzirea accelerează topirea gheții, eroziunea și alterarea rocilor. Ceea ce eliberează în ocean mercur care a rămas blocat în calota glaciară timp de mii de ani.

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De la începutul industrializării, cantitatea de mercur transportată în ocean de apa provenită din topirea gheții a crescut cu 550%.

În paralel, cantitatea de mercur absorbită din atmosferă a crescut cu 350%. Cercetătorii spun că fenomenul e deosebit de grav în Peninsula Antarctică deoarece aici gheața se topește mult mai rapid decât în restul continentului.

Deși reprezintă mai puțin de 5% din suprafața Antarcticii, această regiune e responsabilă pentru aproximativ 60% din pierderea totală de masă a platformelor de gheață înregistrată în ultimii 30 de ani.

În prezent, aproape 90% dintre ghețarii din această zonă sunt în retragere, într-un ritm mult peste variațiile naturale.

Avertismentul vine în contextul în care studiile arată că mercurul începe deja să se acumuleze în fauna Antarcticii.