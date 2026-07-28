Antena Căutare
Home News Inedit „Bomba” toxică din Antarctica, ce ar putea pune întreaga planetă în pericol. Ce se ascunde pe continentul izolat

„Bomba” toxică din Antarctica, ce ar putea pune întreaga planetă în pericol. Ce se ascunde pe continentul izolat

Experții avertizează că există o „bombă” toxică în Antarctica, ce ar pune întreaga planetă în pericol dacă va fi „detonată”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Iulie 2026, 17:17 | Actualizat Marti, 28 Iulie 2026, 17:19
Un fenomen din Antarctica poate pune în pericol întreaga planetă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Topirea gheții din Antarctica ar putea elibera o „bombă toxică cu ceas”, capabilă să otrăvească ecosistemul continentului, avertizează experții.

Cercetători de la Universitatea Peking din Beijing au descoperit că gheața aflată în proces de topire eliberează cantități periculoase de mercur, blocate în calota glaciară de sute de ani, scrie Daily Mail.

Acest fenomen provoacă o creștere accentuată a nivelului de mercur toxic din sedimentele de pe fundul oceanului, în apropierea coastelor Antarcticii.

Experții avertizează că acest proces ar putea avea consecințe profunde asupra ecosistemului global.

Articolul continuă după reclamă

„Bomba” toxică din Antarctica, ce ar putea pune întreaga planetă în pericol

În studiul publicat în revista PNAS Environmental Sciences, cercetătorii au analizat probe de sedimente din 16 locații situate în apropierea Peninsulei Antarctice, brațul nord-vestic al continentului.

Analiza a arătat că mercurul se acumulează în prezent pe platoul continental într-un ritm de 93 de micrograme pe metru pătrat pe an.

Deși Antarctica e una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei, anumite zone acumulează mercur într-un ritm de 2 ori mai mare decât alte platouri continentale.

Mai îngrijorător e faptul că această rată a crescut cu 160% de la începutul erei industriale. Ceea ce sugerează că schimbările climatice provocate de activitatea umană joacă un rol important.

Citește și: Cum ar arăta viața în anul 2100. Predicțiile sumbre ale experților despre cum se va schimba societatea

Mercurul e un metal greu prezent în mod natural în cantități mici în mediul înconjurător.

Vulcanii și activitatea tectonică eliberează vapori de mercur în atmosferă, iar aceștia sunt absorbiți treptat de fitoplanctonul din oceane.

O parte din fitoplancton e consumată de pești, iar mercurul se acumulează treptat în lanțul trofic. Restul organismelor mor și transportă mercurul către fundul oceanului.

În condiții naturale, acest proces are loc suficient de lent încât concentrațiile de mercur să rămână la niveluri considerate sigure.

Însă activitățile umane, precum arderea cărbunelui și prelucrarea metalelor, eliberează în atmosferă cantități uriașe de mercur.

Activitatea umană pune în pericol ecosistemul

Acest lucru a dus la creșterea concentrațiilor de mercur la nivel mondial, până în punctul în care metalul reprezintă un risc pentru sănătatea animalelor și a oamenilor.

Totuși, cercetătorii spun că poluarea atmosferică nu explică, de una singură, nivelurile extrem de ridicate de mercur observate în apropierea Peninsulei Antarctice.

Principalul vinovat pare să fie topirea accelerată a gheții. Pe măsură ce planeta se încălzește și calota glaciară se retrage, ca urmare a activității umane, au loc 2 procese simultane.

În primul rând, suprafețele mai mari de apă liberă permit fitoplanctonului să se dezvolte mai intens și să absoarbă mai mult mercur din atmosferă.

În același timp, încălzirea accelerează topirea gheții, eroziunea și alterarea rocilor. Ceea ce eliberează în ocean mercur care a rămas blocat în calota glaciară timp de mii de ani.

Citește și: Care e costul real al valurilor de căldură pentru europeni. Experții au dezvăluit cum sunt afectate veniturile oamenilor

De la începutul industrializării, cantitatea de mercur transportată în ocean de apa provenită din topirea gheții a crescut cu 550%.

În paralel, cantitatea de mercur absorbită din atmosferă a crescut cu 350%. Cercetătorii spun că fenomenul e deosebit de grav în Peninsula Antarctică deoarece aici gheața se topește mult mai rapid decât în restul continentului.

Deși reprezintă mai puțin de 5% din suprafața Antarcticii, această regiune e responsabilă pentru aproximativ 60% din pierderea totală de masă a platformelor de gheață înregistrată în ultimii 30 de ani.

În prezent, aproape 90% dintre ghețarii din această zonă sunt în retragere, într-un ritm mult peste variațiile naturale.

Avertismentul vine în contextul în care studiile arată că mercurul începe deja să se acumuleze în fauna Antarcticii.

Milioane de mașini riscă să fie furate din cauza unei vulnerabilități importante. Ce trebuie să verifice șoferii... Ce s-ar fi întâmplat de fapt cu programul OpenAI „scăpat de sub control”. Experții au dezvăluit de ce a lansat un atac c...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un „rival”: „A câştigat 20-30 de milioane de euro” Din ce afacere a făcut Victor Piţurcă o avere. A fost dat de gol de un &#8222;rival&#8221;: &#8222;A câştigat 20-30 de milioane de euro&#8221;
Observatornews.ro Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat Comuna în care un stâlp de electricitate a fost montat în mijlocul soselei. Cum s-a întâmplat
Antena 3 O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei O româncă este Miss Roma și visează să câștige titlul de Miss Italia. Cine este Cristina Virga și care este povestea ei
SpyNews Sorin Copilul de Aur a desființat-o pe femeia cu care a avut o aventură: „Nu a fost gravidă cu mine niciodată” Sorin Copilul de Aur a desființat-o pe femeia cu care a avut o aventură: „Nu a fost gravidă cu mine niciodată”
Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Spania. Descoperă cuplurile care își pun iubirea la încercare în show-ul fenomen. Vezi acum cel mai nou sezon!
Comentarii


Citește și
Cel mai mare deșert din lume nu are deloc nisip. Puțini știu care e și unde se află
Cel mai mare deșert din lume nu are deloc nisip. Puțini știu care e și unde se află
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Prăbușirea civilizațiilor mediteraneene care a inspirat Odiseea. De ce ar fi dispărut culturile antice
Prăbușirea civilizațiilor mediteraneene care a inspirat Odiseea. De ce ar fi dispărut culturile antice
Cine este actorul principal al serialului turcesc
Cine este actorul principal al serialului turcesc "Între iad și rai". Detalii despre Emin Günenç Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație
Ioana Ginghină, detalii despre căsnicia cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în fosta relație Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea
Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid
Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin... Jurnalul
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români: Minunea mea
Crina Matei, mesaj emoționant pentru fiica ei, la 4 ani de la adopție! Cuvintele care au emoționat mii de români:... Kudika
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire Redactia.ro
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică
Cum să-l înveți pe copil să spună „Nu” fără frică DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x