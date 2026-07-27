Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Episodul 4 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 27 iulie 2026. Victor Slav, Selina, Marian Capet și Nea Marin au mers la o cunoscută fermă de melci din Bulgaria. După ce au realizat sarcinile impuse, iată că a venit și momentul degustării unor delicii. Când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci, Marian Capet a avut o reacție complet neașteptată.

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Miercuri, 22.07.2026, 22:45