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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav, misiune la ferma de melci: Ne-au pus să-i hrănim!

Episodul 4 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 27 iulie 2026. Victor Slav, Selina, Marian Capet și Nea Marin au mers la o cunoscută fermă de melci din Bulgaria. După ce au realizat sarcinile impuse, iată că a venit și momentul degustării unor delicii. Când a văzut-o pe Iulia Albu mâncând melci, Marian Capet a avut o reacție complet neașteptată.
Luni, 27.07.2026, 22:50
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”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Abia acum începe Jihadul!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 27.07.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au avut parte de o experiență inedită pe un teren de golf!

Logo show Luni, 27.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu le-a făcut viața grea lui Rikito și Sonny: Cine pierde e tratat ”sclăvește”

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie! Sonny, nemulțumit de jurizarea lui nea Marin

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:40 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au avut ca probă construirea unui castel din nisip

Logo show Luni, 27.07.2026, 21:23 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire specială din partea lui Rikito și Sonny

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu a avut parte de o trezire specială din partea lui Rikito și Sonny

Logo show Luni, 27.07.2026, 20:50 Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină

Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină

Logo show Duminica, 26.07.2026, 15:56 Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele?

Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele?

Logo show Duminica, 26.07.2026, 15:36 Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă

Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă

Logo show Duminica, 26.07.2026, 11:00 Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!”

Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!”

Logo show Duminica, 26.07.2026, 10:56
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