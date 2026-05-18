Mireasa, sezonul 13. Tensiuni după petrecere! Darius a vrut să fugă la fete, dar Ciprian l-a blocat

Ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Tensiunile au atins cote maxime imediat după terminarea petrecerii din weekend, iar spiritele s-au aprins între Darius și Ciprian dintr-un motiv complet neașteptat! Totul a pornit în momentul în care Darius, hotărât să își asume riscul, a vrut să plece direct în casa fetelor, încălcând astfel regulamentul clar al competiției. Dorind să îl oprească de la o greșeală, Ciprian i-a adus aminte imediat de sancțiunile dure pe care riscă să le primească din partea staff-ului. În loc să aprecieze avertismentul, Darius a explodat de nervi și i-a retezat-o scurt colegului său: „Ce te bagi tu?!”.

Luni, 18.05.2026, 15:19