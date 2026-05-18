Mireasa, sezonul 13. Dorian și noua concurentă, Bianca, s-au sărutat la petrecere

Ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Weekendul acesta a adus o surpriză de proporții și a schimbat complet dinamica din casă! Ceea ce părea a fi o simplă petrecere s-a transformat în cadrul perfect pentru un nou început amoros. Dorian și Bianca, noua concurentă intrată recent în competiție, au atras toate privirile după ce au lăsat inhibițiile la o parte și s-au apropiat mai mult ca niciodată. Spre uimirea tuturor celor prezenți, între cei doi s-a aprins scânteia, iar momentul a culminat cu un sărut. Dorian și Bianca nu au mai stat pe gânduri și s-au declarat oficial un cuplu!

Luni, 18.05.2026, 14:55