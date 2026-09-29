Mireasa sezonul 14. Alberto face o declarație șocantă despre Claudia: „Simt acolo ceva”

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Chiar în timpul petrecerii organizate de ziua Mariei, mai multe interacțiuni aparent nevinovate dintre Claudia și Alberto au atras atenția tuturor. Lucrurile au luat o turnură neașteptată în momentul în care Alberto a făcut o mărturisire surprinzătoare, recunoscând deschis: „Simt acolo ceva”. Cu toate acestea, entuziasmul lui s-a lovit de un perete ferm. Claudia a pus imediat capăt oricăror speculații.

Marti, 29.09.2026, 14:26