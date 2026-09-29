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Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Chef Richard Abou Zaki revine în forță cu noutăți spectaculoase pentru toți iubitorii de gastronomie fină și experiențe senzoriale unice. Juratul a vorbit despre noile sale proiecte, dar și despre reîntoarcerea extrem de așteptată a conceptului pop-up Retroscena, care promite să aducă din nou preparate inovatoare, gusturi rafinate și o atmosferă de neuitat.
Marti, 29.09.2026, 11:42
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Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:47 Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Logo show Marti, 29.09.2026, 11:28 Super Neatza. Mama și fiica pe Drumul Mătăsii! Mirela Retegan și Maya, experiența de la Asia Express

Super Neatza. Mama și fiica pe Drumul Mătăsii! Mirela Retegan și Maya, experiența de la Asia Express

Logo show Marti, 29.09.2026, 10:35 Super Neatza. Ce greșeli fac mulți stăpâni de câini? Cele mai comune mituri

Super Neatza. Ce greșeli fac mulți stăpâni de câini? Cele mai comune mituri

Logo show Marti, 29.09.2026, 10:29 Super Neatza. Nutriția pe timpul sezonului rece! Cum să consumăm mai multe legume

Super Neatza. Nutriția pe timpul sezonului rece! Cum să consumăm mai multe legume

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:23 Super Neatza. La mulți ani, Raluca!

Super Neatza. La mulți ani, Raluca!

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:02 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii au senzația că oferă prea mult într-o relație!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Taurii au senzația că oferă prea mult într-o relație!

Logo show Marti, 29.09.2026, 09:00 Super Neatza. Bani, recunoaștere sau mediu de lucru? Ce îi face pe angajați să fie performanți

Super Neatza. Bani, recunoaștere sau mediu de lucru? Ce îi face pe angajați să fie performanți

Logo show Marti, 29.09.2026, 08:57 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zi frumoasă, cu temperaturi în normalul perioadei!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Zi frumoasă, cu temperaturi în normalul perioadei!

Logo show Marti, 29.09.2026, 08:30 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu își recunoaște cel mai mare defect la Lucrarea de control: „Sunt naivă”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu își recunoaște cel mai mare defect la Lucrarea de control: „Sunt naivă”

Logo show Luni, 28.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, adevărul despre prietenia cu Giulia Anghelescu: „Nu o suportam la început!”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, adevărul despre prietenia cu Giulia Anghelescu: „Nu o suportam la început!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:38
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