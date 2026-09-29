Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Chef Richard Abou Zaki revine în forță cu noutăți spectaculoase pentru toți iubitorii de gastronomie fină și experiențe senzoriale unice. Juratul a vorbit despre noile sale proiecte, dar și despre reîntoarcerea extrem de așteptată a conceptului pop-up Retroscena, care promite să aducă din nou preparate inovatoare, gusturi rafinate și o atmosferă de neuitat.

Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki, dezvăluiri la Am/N-am: „Am vrut să mă las de gătit!”

Marti, 29.09.2026, 11:47

Super Neatza. Trendurile momentului în beauty. Cele mai eficiente ingrediente pentru corp

Marti, 29.09.2026, 11:28

Super Neatza. Mama și fiica pe Drumul Mătăsii! Mirela Retegan și Maya, experiența de la Asia...

Marti, 29.09.2026, 10:35

Super Neatza. Ce greșeli fac mulți stăpâni de câini? Cele mai comune mituri

Marti, 29.09.2026, 10:29

Super Neatza. La mulți ani, Raluca!

Marti, 29.09.2026, 09:02

Super Neatza. Bani, recunoaștere sau mediu de lucru? Ce îi face pe angajați să fie performanți

Marti, 29.09.2026, 08:57

Super Neatza. Cum îl putem ajuta pe cel mic să crească în înălțime

Luni, 28.09.2026, 11:27

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 28 septembrie - 4 octombrie. Ce ne așteaptă

Luni, 28.09.2026, 11:04

Super Neatza. Jocul cu premii Viză de Asia! Ce a câștigat Alice Beatrice Lucaciu

Luni, 28.09.2026, 10:27

Super Neatza. Jocul celor 5 secunde. Cine a câștigat jocul cu răspunsuri contra cronometru

Luni, 28.09.2026, 10:16

Super Neatza. Ce drepturi are un părinte care își crește singur copilul

Luni, 28.09.2026, 09:28

Super Neatza. Ce este infertilitatea de cauză necunoscută şi ce soluții există

Luni, 28.09.2026, 09:25