Super Neatza. Chef Richard Abou Zaki aduce din nou Retroscena în atenția iubitorilor de fine dining
Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Chef Richard Abou Zaki revine în forță cu noutăți spectaculoase pentru toți iubitorii de gastronomie fină și experiențe senzoriale unice. Juratul a vorbit despre noile sale proiecte, dar și despre reîntoarcerea extrem de așteptată a conceptului pop-up Retroscena, care promite să aducă din nou preparate inovatoare, gusturi rafinate și o atmosferă de neuitat.
Marti, 29.09.2026, 11:42