Maria de la Mireasa a izbucnit în lacrimi de ziua ei. Ce mesaj a primit de la tatăl ei, care a refuzat să intre în direct

Maria și-a sărbătorit ziua de naștere cu multe emoții. Concurenta sezonului 14 Mireasa a primit o mulțime de urări și de cadouri de la susținători și de la cei dragi. Totuși, tânăra a izbucnit în lacrimi, dorindu-și să fie sunată și de tatăl ei.

Maria a plâns la emisiunea „Mireasa, Direct din culise”. Întrebată de Andreea Frățilă ce și-ar mai dori de ziua ei, tânăra a vorbit cu lacrimi în ochi despre tatăl ei, pe care și-ar fi dori să-l audă.

„Mi-aș dori să mă sune tati. Pur și simplu îmi doresc să fie și el prezent. Eu știu că e supărat. Data trecută era supărat și nu a vrut să intre la Capricii și să discute, spunând că nu vrea să ia parte la chestia asta. Știu sigur că și dacă sună și dacă nu sună, eu tot voi încerca să-l sunt pe 24 octombrie, de ziua lui. El e mai ranchiunos așa”, a spus Maria.

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Maria a izbucnit în lacrimi în fața Andreei Frățilă. Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp. Are legătură cu tatăl ei

Andreea Frățilă i-a spus că tatăl ei a fost contactat, însă nu a dorit să intre în direct. Totuși, tatăl Mariei a avut un mesaj pentru fiica lui:

„Din păcate tatăl tău nu vrea să intre în direct, dar are un mesaj pentru tine. Îți transmite La mulți ani și să fii sănătoasă”, i-a spus Andreea Frățilă Mariei.

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