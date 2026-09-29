Alberto de la Mireasa i-a luat pe toți prin surprindere cu mărturisrea despre Claudia. Paula: „Ai spus că nu-ți place minciuna!”

În emisia live de pe 29 septembrie 2026 de Mireasa Alberto a luat pe toată lumea prin surprindere. Dacă în ziua precedentă părea extrem de îndrăgostit de Paula, acum situația a arătat diferit.

La câteva ore de când a spus că e extrem de îndrăgostit de Paula și chiar e pregătit să se însoare, Alberto a schimbat registrul și chiar a invocat despărțirea în cazul în care iubita nu comunică mai mult cu el și îl lasă să să plictisească. După ce i-a reproșat Paulei că nu comunică suficient cu el, Alberto a făcut o mărturisire la testimoniale despre un schimb de priviri cu Claudia.

„Noi nu vorbim. Nu vorbim mai deloc. Nu avem subiecte de discuții. Ești foarte seacă și nu-mi place să stau așa să nu vorbim. Mereu se întâmplă asta. Chiar mă plictisesc. Nu vreau să mă plictisesc în relație, că dacă mă plictisesc, punem capăt”, a spus Alberto, nemulțumit de relația cu Paula.

La câteva ore după ce a spus că e îndrăgostit și pregătit să se însoare, Alberto a numit-o pe Paula „seacă” și „plictisitoare”. Tânărul a avut apoi o declarație surprinzătoare despre Claudia. Cum a reacționat iubita lui în live

„Țin foarte mult la fata asta, dar mă deprimă faptul că nu vorbim. Eu nu pot funcționa lângă o femeie care nu vorbește”, a spus ulterior tânărul la testimoniale.

„Eu nu am ce comunica momentan. Nu sunt afară, nu am ce vorbi mai mult de atât. Nu știu ce să vorbesc.Îmi dă de înțeles că poate să pună punct oricând pentru că eu nu sunt prea comunicativă”, a spus Paula.

Alberto a mărturisit că a avut un schimb de priviri cu Claudia.

„Îmi place când mă privește. O văd că mă urmărește cu privirea și o privesc și eu. Dacă aș fi fost cu Claudia în punctul în care sunt acum cu Paula, poate ar fi fost altceva. Când vorbesc de Claudia, mă agită. Nu pot să deslușesc privirea ei, nu știu ce înseamnă. Îmi place că am ce conversa cu Claudia. Cred că Claudia încă ar vrea ceva cu mine!”, a spus Alberto la testimoniale.

Simona Gherghe s-a ridicat de pe scaun în direct după ce a privit imaginile cu Alberto: „Hai pa! Pe bune?!”. Ce a frapat-o pe prezentatoarea Mireasa

Când a văzut declarația, Simona Gherghe s-a ridicat de pe scaun și i-a spus lui Alberto: „Hai pa! Pe bune?”, urmând ca apoi să comenteze imaginile: „În limbajul mai de cartier se spune că joci la 2 capete. Nici nu trebuie să te simți pus la zid. Dacă simți ceva către altcineva, e bine să nu-i faci rău Paulei și să fii onest. Ai luat pe toată lumea prin surprindere”, a spus Simona Gherghe în direct.

Paula și-a retras mâna cu care îl ținea pe Alberto, fiind foarte deranjată de ceea ce a văzut.

„Ai spus că nu-ți plac minciunile. Te-am întrebat ce e cu tine și mi-ai spus nimic. Nu puteai să-mi spui? Mi-ai spus că eram eu plictisitoare și de fapt era altceva. Am simțit. Am văzut de aseară. Eu mă simt băgată într-un joculeț. Dacă ziceam eu ce ai zis la testimoniale, cum îți pica? Te-ai fi enervat, ai fi pus punct relației?”, a spus Paula în direct.

„Nu mai văd nimic și nu mai vreau nimic. Sunt bine cu mine în momentul de față. Eu îmi vedeam de melodiile mele. Îmi văd treburile mele”, a spus Claudia în direct.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.