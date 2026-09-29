Mireasa sezonul 14. Situația dintre Ande și Andrei Beleuț, sub lupa mamelor

Ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Comportamentul lui Ande față de Andrei Beleuț a devenit principalul subiect de dezbatere între fete și mame, iar părerile au împărțit taberele. Mai multe concurente și mame au analizat reacțiile lui Ande, susținând că aceasta ar fi trebuit să petreacă mai mult timp cu Beleuț și să nu îl ignore, mai ales că a intrat în emisiune special pentru el.

Marti, 29.09.2026, 15:06