O rețetă simplă, rapidă și ieftină, care demonstrează că nu ai nevoie de smântână sau alte ingrediente sofisticate pentru a obține paste cu un sos cremos. Secretul stă într-un ingredient pe care, de obicei, îl arunci.

Pastele cremoase cu ciuperci și usturoi sunt alegerea ideală atunci când vrei să pregătești ceva gustos, fără să petreci prea mult timp în bucătărie. Deși multe rețete de sosuri pentru paste se bazează pe smântână pentru gătit, există o alternativă mult mai simplă, care oferă o textură catifelată și un gust bogat.

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Rețeta de paste cremoase cu ciuperci și usturoi, fără smântână

Ingredientul care face diferența este apa în care au fiert pastele, bogată în amidon. Combinată cu uleiul de măsline, aceasta ajută la formarea unui sos fin, care se lipește de paste și le oferă cremozitatea dorită, fără să fie nevoie de smântână.

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În plus, rețeta este economică, se prepară în aproximativ 25 de minute și poate fi potrivită și pentru perioadele de post, dacă alegi paste fără ou.

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Ingrediente pentru paste cremoase cu ciuperci și usturoi (2 porții):

250 g paste, spaghetti, penne sau linguine

300 g ciuperci champignon

4 căței de usturoi

3 linguri de ulei de măsline

150-200 ml apă păstrată de la fierberea pastelor

Sare, după gust

Piper proaspăt măcinat, opțional

Pătrunjel proaspăt, opțional

Cum prepari pastele cremoase fără smântână:

1. Fierbe pastele. Pune o oală cu apă la fiert, adaugă sare și gătește pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Ideal este să le scoți cu aproximativ 1 minut mai devreme, pentru a putea termina gătirea în tigaie. Înainte să le scurgi, păstrează o cană cu apă de la fierbere.

2. Pregătește ciupercile. Curăță ciupercile și taie-le felii. Încinge uleiul de măsline într-o tigaie încăpătoare, apoi adaugă ciupercile și lasă-le să se rumenească. Amestecă din când în când și gătește-le până când apa pe care o lasă se evaporă, iar acestea capătă o culoare aurie.

3. Adaugă usturoiul. Toacă fin sau taie felii cățeii de usturoi și pune-i în tigaie peste ciuperci. Amestecă timp de aproximativ 30-60 de secunde, cât să-și elibereze aroma, fără să se ardă.

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4. Formează sosul cremos. Adaugă aproximativ 150 ml din apa în care au fiert pastele. Amestecă energic, astfel încât uleiul, amidonul din apă și aromele ciupercilor să se combine. Vei observa că lichidul începe să capete o consistență mai densă și un aspect lucios.

5. Pune pastele în tigaie. Adaugă pastele fierte peste ciuperci și sos. Amestecă timp de 1-2 minute, la foc mic, pentru ca pastele să absoarbă aromele și să fie acoperite uniform de sos. Dacă sosul este prea dens, mai adaugă puțină apă de la fierbere, treptat.

6. Servește imediat. Oprește focul, adaugă piper și, dacă dorești, pătrunjel proaspăt tocat. Amestecă și servește preparatul cât este cald.

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De ce apa de la paste face sosul atât de cremos?

Apa în care au fiert pastele conține amidon eliberat în timpul fierberii. Acesta este ingredientul care ajută la emulsificarea uleiului și a apei, transformând lichidul simplu într-un sos mai legat, fin și catifelat.

Spre deosebire de sosurile pe bază de smântână, această variantă nu este grea, iar aromele de usturoi și ciuperci rămân bine evidențiate. Pentru un rezultat reușit, este important să adaugi apa treptat și să amesteci pastele direct în tigaie, astfel încât sosul să se formeze în jurul lor.

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Trucuri pentru cele mai bune paste cu ciuperci

Nu înghesui ciupercile în tigaie. Dacă sunt prea multe, vor fierbe în propriul lichid în loc să se rumenească. Gătește-le în două tranșe, dacă este nevoie.

Păstrează apa de la paste. Este ingredientul-cheie pentru consistența sosului. Nu o înlocui cu apă simplă decât dacă nu ai altă soluție.

Nu arde usturoiul. Adaugă-l după ce ciupercile s-au rumenit și gătește-l scurt.

Amestecă pastele direct în tigaie. Acest pas ajută sosul să se lege și să le acopere uniform.

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Această rețetă de paste cremoase cu ciuperci și usturoi este o soluție gustoasă pentru un prânz sau o cină pregătită din ingrediente accesibile. Fără smântână, fără complicații și cu un truc simplu, pe care îl poți folosi și în alte rețete de paste.