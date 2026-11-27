Problemele se țin lanț pentru Sorin Dumitru „Giti”, bărbatul supranumit „Mecanicul vedetelor”! Trimis deja în judecată pentru 17 fapte de înșelăciune — printre victimele sale numărându-se vloggerii Selly și Zbîr — acesta s-a ales cu un nou proces.

De această dată, o firmă din București, specializată în comercializarea de produse alimentare, băuturi și tutun, îl acuză că i-a provocat o pagubă financiară și cere recuperarea banilor în instanță.

Potrivit SPYNEWS.ro, reprezentanții societății comerciale au încercat inițial să rezolve situația pe cale amiabilă, însă după mai multe negocieri eșuate, în care nu au reușit să își recupereze banii, au decis să îl acționeze în judecată pe Sorin Dumitru „Giti”. Acesta nu este singurul litigiu comercial deschis pe numele lui: în urmă cu doar patru luni, „Mecanicul vedetelor” a fost dat în judecată și de o companie de telefonie mobilă, pentru facturi neachitate.





Judecat pentru 17 înșelăciuni, furt și conducere fără permis

Dincolo de procesele civile, Giti are de înfruntat acuzații penale extrem de grave. Dosarul înșelăciunilor fusese ținut luni la rând la sertar, însă după dezvăluirile publicate de SPYNEWS.ro, anchetatorii au conexat cele 17 cauze investigate separat — toate având același autor și același mod de operare — și l-au trimis în judecată.



„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 2.../P/2022 din data de 01.10.2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea prin care a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul Giti Dumitru Sorin, pentru săvârșirea a două infracțiuni de furt, a unei infracțiuni de abuz de încredere, a 17 infracțiuni de înșelăciune (printre părțile vătămate se numără și Selly și Zbîr – n.r.), a două infracțiuni de înșelăciune, a unei infracțiuni de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și a unei infracțiuni de efectuarea fără autorizație a activităților privitoare la punerea în funcțiune, autorizarea de funcționare, admiterea funcționării, verificarea tehnică în utilizare, repararea, întreținerea, exploatarea sau modificarea instalațiilor ori echipamentelor. Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpatul Giti Dumitru Sorin”, au hotărât magistrații.

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Cum au ajuns milionari și vedete să își vadă bolizii de sute de mii de euro făcuți bucăți

Giti și-a câștigat inițial reputația la service-ul său din Ștefănești (Ilfov) ca un specialist capabil să repare autoturisme de lux pe care nici reprezentanțele nu reușeau să le remedieze. Ulterior, însă, mai mulți milionari, artiști și influenceri l-au acuzat că le-a dezmembrat bolizii de sute de mii de euro și a refuzat să îi mai asambleze, cerând sume exorbitante pentru manoperă.

Printre cei păgubiți s-au numărat afaceristul Cristi Bârsan și artista Rodica Crețu. Cristi Bârsan relata, în exclusivitate pentru SPYNEWS.ro, calvarul prin care a trecut pentru a-și recupera autoturismul evaluat la aproape jumătate de milion de euro: „Mașina a fost dusă pe roți, am dus-o ca să constate ce probleme are. (...) A făcut-o bucăți, apoi a refuzat să îmi returneze mașina, motiv pentru care am depus plângere penală la Poliția Voluntari. Polițiștii au ținut dosarul la sertar mult timp, până când a mers avocatul meu peste ei și le-a cerut să ia măsuri. Abia atunci au trimis dosarul la Parchet, pentru număr unic. Au susținut că au peste 90 de dosare în lucru și că vor lua în considerare plângerea mea abia atunci când îi va veni rândul”.

În situații similare au ajuns și Selly, Zbîr, Gigi Becali sau Cosmin Olăroiu, care au apelat la serviciile mecanicului.



„N-am apucat să o repar nici pe a domnului Gigi Becali, fiindcă am avut niște probleme personale, dar sper să facem un articol frumos când îi voi duce mașina acasă”, declara Giti pentru SPYNEWS.ro, în plin scandal.

Vrea să achite prejudiciul ca să evite închisoarea

Încolțit de un nou dosar penal pentru conducere fără permis și conștient că nu poate beneficia de două pedepse cu suspendare, „Mecanicul vedetelor” a făcut un pas înapoi în mega-dosarul cu zeci de victime, anunțând că este dispus să acopere pagubele pentru a scăpa de condamnarea cu executare. „(Amână cauza – n.r.) pentru a se efectua demersuri în vederea achitării prejudiciului”, au consemnat judecătorii în încheierea de ședință.