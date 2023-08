Ana Maria și Amalia, înțepături în spațiul public după ce proaspăta mămică a ironizat moentul “crevetelui”, de la Insula Iubirii

Rivalitatea tacită dintre Amalia și Ana Maria pare să nu se fi stins, deși a ars mocnit în sezonul 4 Mireasa. Cele două au început să-și arunce săgeți recent, după ce proaspăta mămică a ironizat momentul “crevetelui” de la Insula Iubirii.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ana-Maria Măriuță și Marius Budin au fost concurenți în sezonul 4 Mireasa. Ana Maria a fost protagonista unui moment care a adus zâmbete pe chipul urmăritorilor emisiunii. În timpul unui date, la Insula Iubirii, fosta concurentă de la Mireasa, Ana Maria a mâncat un crevete, însă pare să fi mușcat din partea necomestibilă, lucru care a provocat un val de ironii la adresa momentului mesei.

Amalia a publicat imaginile de la Insula Iubirii cu Ana Maria când mănâncă și a scris: “Am promis că mă abțin, dar nu pot”. Ana Maria a reacționat imediat cu un mesaj acid.

Ce replici și-au dat fostele concurente la Mireasa sezonul 4, după momentul “crevetelui” de la Insula Iubirii

Amalia a publicat pe pagina sa oficială de Instagram momentul video cu Ana Maria care a mâncat un crevete, iar la scurt timp concurenta de la Insula Iubirii a dat un răspuns acid: “Ai rămas tot fana mea, am crezut că m-ai uitat, ești și tu femeie măritată la casa ta”.

Amalia Ligia a răspuns și ea acestei înțepături clare: “Nu fata mea, nu am fost niciodată fana oamenilor reduși! Doar că și nouă ne plac creveții (cu ție de altfel), însă noi îi mâncăm fără cap! Trebuie să-ți mărturisesc că nu am mai râs niciodată cât am râs sezonul ăsta, datorită capacităților tale lingvistice și comportamentului de doamnă adevărat ce ești”.

Reamintim că în sezonul 4 Mireasa, în timp ce Marius era în cunoaștere cu Ana Maria, a ieșit cu Amalia la date și a mărturisit că s-au sărutat când nu erau camere. Băiatul a ales în cele din urmă să formeze un cuplu cu Ana Maria, cea alături de care a și plecat din emisiune.

Amalia și Maria au avut mai multe înțepături de-a lungul sezonului. Amalia și Maria au avut un schimb de replici în emisia live din 29 septembrie 2021, iar ea a spus despre Ana Maria: ”E invidioasă și o persoană geloasă. O femeie sigură pe ea nu are cum să nu fie geloasă”. Vedeiți momentul AICI.

Ana Maria și Marius participă la Insula iubirii pentru a-și testa relația și pentru a-i ajuta această experiență să-și dezvolte încrederea și stabilitatea în cuplu.

Tinerii au ajuns până în Finala emisiunii, unde nu s-au căsătorit. Aceștia au simțit că nu pot face acest pas important doar pentru un premiu. Astfel, cuplul lor a continuat în afara show-ului matrimonial și au demonstrat că sunt uniți.

