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Andrei Beleuț a dat cărțile pe față despre Anastasia, la Mireasa! Ce a recunoscut despre concurentă și ce i-a uimit pe toți

Descoperă ce a spus Andrei Beleuț despre Anastasia, în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:05 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 12:12
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În imaginile difuzate în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au ieșit la iveală detalii despre cearta dintre Andrei Beleuț și Anastasia. Descoperă mai multe detalii în rândurile de mai jos.

Andrei Beleuț a dat cărțile pe față despre Anastasia, la Mireasa! Ce a recunoscut despre concurentă și ce i-a uimit pe toți

Seara, Andrei Beleuț încerca să intre în discuție cu Anastasia, dar aceasta a refuzat și a crut să meargă la somn. Fiindcă i s-a refuzat dorința, concurenta a revenit în bucătărie.

„Mai stai, cunoaște oameni, vorbește, comunică”, a spus Andrei Beleuț.

„Mai taci, numai gura ta se aude, vorbești numai prostii”, i-a răspuns tânăra.

„Ești cam figurantă de o zi două. Mie nu mi-ai zis-o pe aia cu puișor”, a zis concurentul, oferindu-se să îi dea pufarine din punga lui.

Anastasia a refuzat și a luat de la altcineva, apoi a fost întrebată de Ștefania ce părere are de Beleuț: „Mi-a plăcut foarte mult de Beleuț înainte să vin aici. Și când am venit aici mi-a plăcut. Îl vedeam la televizor. Nu mi-a trecut, te iubesc la fel de mult”.

„Aici o dai în vrăjeală. Ea te-a întrebat dacă ți-a plăcut de la început și dacă îți place și acum”, a zis tânărul, care a făcut o glumă ce a deranjat-o pe Anastasia.

Nu a durat mult și între cei doi au început să fie tensiuni și replici acide. Anastasia i-a zis că e nervoasă și vrea să fie lăsată în pace.

„Ai așa niște chestii, Anastasia…Cred că ai uitat unde ai venit”, i-a zis Andrei Beleuț, care ulterior a zis băieților că nu are încredere în concurentă.

În Live, în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Belu și-a dat cu părerea despre ce se întâmplă între Beleuț și Veronica. Tânăra a spus că nu s-a apropiat de el fiindcă el părea interesant de altcineva, dar Andrei Beleuț susține că a existat și flirt, însă după s-a trezit că este refuzat, ba chiar a spus că tânăra face „pe victima”.

Au ieșit scântei în Live și camerele de filmat au surprins totul.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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