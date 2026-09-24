Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, la Mireasa. Ce a făcut ea la petrecere. Simona Gherghe: „O să verificăm”

În emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie 2026, Andrei Beleuț a făcut o dezvăluire neașteptată despre Veronica. Simonei Gherghe nu i-a venit să creadă ce a aflat.

Andrei Beleuț a luat cuvântul în live și a povestit un episod care s-a petrecut la petrecere. Concurentul Mireasa a povestit că Valentin a primit o palmă de la Veronica.

„Trebuie să spun ceva foarte important. Când a fost la petrecere a fost un episod foarte urât pe care Veronica nu și-l aduce aminte. Era în stare avansată de ebrietate. L-a lovit pe Valentin cu o palmă peste față. Iar eu i-am zis Veronicăi: dacă nu mutai paharul din mâna dreaptă, îl loveai cu paharul. Când i-am spus, ea nu și-a adus aminte”, a spus Andrei Beleuț.

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Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, în direct la Mireasa. Ce a făcut concurenta la petrecere. Simona Gherghe: „Sunt șocată! O să verificăm!”

Valentin a confirmat că Veronica a insistat la el să se împace cu Maria și i-a dat o palmă. Simona Gherghe a fost șocată de ceea ce a spus Beleuț. „Era foarte insistentă să recunosc că o iubesc pe Maria. Și i-am spus Nu”, a spus Valentin.

„Lasă-mă să-mi revin. O să verificăm, asta chiar e o chestiune nasoală. Sunt șocată”, a spus Simona Gherghe după dezvăluirea lui Andrei Beleuț.

Dezvăluirea a fost făcută în emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.