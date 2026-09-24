Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, la Mireasa. Ce a făcut ea la petrecere. Simona Gherghe: „O să verificăm”

Andrei Beleuț a luat cuvântul în live și a povestit un episod care s-a petrecut la petrecere. Concurentul Mireasa a povestit că Valentin a primit o palmă de la Veronica.
„Trebuie să spun ceva foarte important. Când a fost la petrecere a fost un episod foarte urât pe care Veronica nu și-l aduce aminte. Era în stare avansată de ebrietate. L-a lovit pe Valentin cu o palmă peste față. Iar eu i-am zis Veronicăi: dacă nu mutai paharul din mâna dreaptă, îl loveai cu paharul. Când i-am spus, ea nu și-a adus aminte”, a spus Andrei Beleuț.
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Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, în direct la Mireasa. Ce a făcut concurenta la petrecere. Simona Gherghe: „Sunt șocată! O să verificăm!”
Valentin a confirmat că Veronica a insistat la el să se împace cu Maria și i-a dat o palmă. Simona Gherghe a fost șocată de ceea ce a spus Beleuț. „Era foarte insistentă să recunosc că o iubesc pe Maria. Și i-am spus Nu”, a spus Valentin.
„Lasă-mă să-mi revin. O să verificăm, asta chiar e o chestiune nasoală. Sunt șocată”, a spus Simona Gherghe după dezvăluirea lui Andrei Beleuț.
Dezvăluirea a fost făcută în emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Cine sunt Bogdan și Patrick, băieții care au intrat în casa Mireasa ca posibili concurenți...