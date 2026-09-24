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Ce meserie a avut Eduard Puiu de la Mireasa: Capriciile Iubirii înainte de a fi psiholog: „Nu știu dacă am spus public vreodată!”

Psihologul Eduard Puiu a dezvăluit la Mireasa: Capriciile Iubirii că înainte de a începe și a se dezvolta în cariera care l-a cosacrat, a mai avut o meserie. 

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 08:35 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 08:38
Eduard Puiu a făcut o mărturisire personală, pe care publicul de la Mireasa, Capriciile Iubirii nu o cunoștea | Antena Stars
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Eduard Puiu este o prezență care își pune amprenta, prin recomandări, în evoluția concurenților de la Mireasa. De-a lungul sezoanelor, concurenții show-ului matrimonial au fost atenți la părerile specialiștilor și au învățat ceva bun, iar apoi și-au exprimat recunoștința. Prezența specialiștilor de la Capricii este menită să-i ajute pe tineri să se descopere pe ei înșiși și să-și vadă greșelile din comportament, pentru a putea pune bazele unei relații sănătoase în casa Mireasa.

În emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 23 septembrie, psihologul Eduard Puiu a apreciat felul în care unul dintre concurenții sezonului 14 a învățat din greutățile din copilărie și și-a depășit condiția, devenind îngider geodez. În acest context, Eduard Puiu a făcut o mărturisire personală, pe care publicul de la Mireasa, Capriciile Iubirii nu o cunoștea. Înainte de a fi psiholog, Eduard Puiu a fost ospătar.

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Ce meserie a avut Eduard Puiu înainte de a fi psiholog: „Nu știu dacă am spus public vreodată!”

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„Autodidactismul și conștentizarea pe care mai puțin le au, reprezintă o mare calitate. Și cred că este o mare calitate și în relație. Nu știu dacă am spus public vreodată! În tinerețea mea am făcut ospătărie. Niciodată nu-mi permit la restaurant să-l privesc cu aroganță pe cel care stă în picioarele mele. Niciodată. Pentru că eu am fost acolo și știu ce înseamnă asta. A ști ce înseamnă greul este o virtute”, a declarat psihologul Eduard Puiu.

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