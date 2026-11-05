Anne a primit un cadou de la un bărbat misterios. Descoperă ce reacție a avut Claudio atunci când a văzut totul, în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Capriciile iubirii!

Surpriză de proporții în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Capriciile iubirii! Raluca Preda a anunțat faptul că Anne-Mary a primit un cadou de la un bărbat misterios! Tânăra a fost luată prin surprindere. Descoperă în rândurile de mai jos ce scrisoare a însoțit trandafirii roșii, dar și ce reacție a avut Claudio când a văzut totul.

Anne, cadou de la un bărbat misterios! Trandafirii, însoțiți de o scrisoare neașteptată! Ce reacție a avut Claudio, la Mireasa

Anne-Mary de la Mireasa a avut parte de o surpriză în direct, în ediția din 4 noiembrie 2026 a emisiunii Capriciile iubirii! Concurenta a primit un cadou absolut superb de la un bărbat misterios. De față a fost și Claudio, băiatul cu care șatena este în tatonări. Buchetul imens de trandafiri roșii a fost însoțit și de o scrisoare.

„Chiar în acest moment a venit curierul la noi, avem o surpriză! Colegul meu l-a adus chiar acum. Ce ai făcut, Claudio? Ai comandat ceva? Ai făcut deja o surpriză? E cerere în căsătorie? Nu o pot să cred. Anne, știi de la cine este acest buchet? Îți spune ceva numele de Marius? Marius din Germania? Pentru că uite, eu am în mână scrisoarea pe care tu o ai primit acum o lună. De data aceasta, buchetul a venit însoțit doar de un bilețel pe care scria:Cu drag, Marius din Germania”, a spus Raluca Preda.

„Da, este probabil un susținător de-al meu. Nu-l cunosc”, a fost răspunsul oferit de concurenta din sezonul 14 al emisiunii Mireasa.

Raluca Preda a citit și scrisoarea care era, de fapt, trimisă în urmă cu o lună: „Draga mea Anne-Mary, îți scriu aceste rânduri pentru că uneori cuvintele rostite se pierd în aer. Însă cele scrise rămân mereu ca o mărturire a ceea ce simt pentru tine. Vreau ca această scrisoare să fie un refugiu pentru inima ta. Un loc unde să te întorci ori de câte ore ai nevoie să-ți amintești cât de iubită ești. Cu drag, din partea mea, Marius din Germania. Pentru tine, din suflet”.

„Vrei să îl cunoști pe Marius?”, a întrebat Raluca Preda.

Tânăra a spus că îi mulțumește pentru gestul frumos, dar nu dorește să facă acest lucru.

Descoperă în clipul video de mai sus mai multe detalii despre subiect și află cum a reacționat Claudio când a văzut totul.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.