Află ce poți urmări la Antena 1 joi, 26 noiembrie 2026. „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” începe la 20:30, iar Insula Iubirii revine vineri și sâmbătă.

Program TV Antena 1, joi, 26 noiembrie 2026. Ce poți urmări în această seară și la ce oră începe „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” | Antena 1

Telespectatorii care vor să își petreacă seara în fața televizorului au parte de o nouă ediție a serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, joi, 26 noiembrie 2026, la Antena 1. Producția începe de la ora 20:30 și aduce în atenția publicului o poveste plină de emoție, răsturnări de situație și momente tensionate.

Program TV Antena 1, joi, 26 noiembrie 2026

Serialul este unul dintre titlurile urmărite de telespectatorii postului, iar fiecare episod continuă să dezvăluie noi detalii despre personajele și relațiile care stau în centrul poveștii. Cei care urmăresc producția vor putea afla cum evoluează conflictele și ce surprize îi așteaptă pe protagoniști.

„Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, joi seară, de la 20:30, la Antena 1

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Joi, 26 noiembrie, Antena 1 le propune telespectatorilor o seară liniștită cu serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Episodul începe la ora 20:30, iar publicul este invitat să urmărească în continuare povestea personajelor și evenimentele care le schimbă destinele.

Producția aduce în prim-plan teme precum iubirea, familia, secretele și alegerile dificile. Acestea contribuie la construirea unor situații în care personajele sunt nevoite să își înfrunte trecutul și să ia decizii care le pot schimba viitorul.

Pentru cei care nu vor să rateze continuarea poveștii, ora de început este importantă: serialul poate fi urmărit joi seară, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce urmează la Antena 1 în weekend

Programul TV Antena 1 continuă și în zilele următoare, cu noi episoade din „Insula Iubirii”. Vineri, 27 noiembrie 2026, telespectatorii pot urmări o nouă ediție a emisiunii, începând cu ora 20:30.

Show-ul care pune la încercare relațiile de cuplu revine cu noi momente și situații care îi țin pe participanți în centrul atenției. Experiențele trăite de concurenți și ispite, reacțiile acestora și deciziile luate pe parcursul testului iubirii sunt printre aspectele care stârnesc interesul publicului.

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Poveștile și ultimile dezvăluiri continuă și sâmbătă, 28 noiembrie, când Insula Iubirii este programată de la ora 20:00, tot la Antena 1. Astfel, telespectatorii au ocazia să urmărească două ediții consecutive ale emisiunii, vineri și sâmbătă seară.

Așadar, joi seara este dedicată serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la 20:30, în timp ce vineri și sâmbătă Antena 1 aduce în prim-plan noi episoade din Insula Iubirii.

Cei care vor să fie la curent cu poveștile personajelor și cu evoluția concurenților își pot pregăti serile pentru trei zile consecutive de programe urmărite de public.