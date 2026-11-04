Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Anne și Maria, scandalul ce le-a încheiat prietenia! Iubita lui Adrian, confesiune dureroasă despre trecutul violent

Anne și Maria, scandalul ce le-a încheiat prietenia! Iubita lui Adrian, confesiune dureroasă despre trecutul violent

Un scandal s-a iscat între Anne și Maria și prietenia lor a ajuns la final. Descoperă ce confesiunea a făcut iubita lui Adrian despre trecutul ei, la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 3 noiembrie 2026.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:00 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 11:40
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Anne și Maria s-au certat și conflictul a culminat cu încheierea prieteniei lor. Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiune neașteptată a făcut iubita lui Adrian.

Anne și Maria, scandalul ce le-a încheiat prietenia! Iubita lui Adrian, confesiune dureroasă despre trecutul violent, la Mireasa. Capriciile iubirii

S-a terminat prietenia dintre Maria și Anne, iar acest lucru s-a întâmplat chiar în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Cele două s-au certat și detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre trecutul Mariei.

„Nu sunt de acord cu ce zice Maria, și eu am fost lângă ea când nu a fost ok, doar pentru că oamenii arată lucrurile diferit asta nu înseamnă că nu le-am simțit. Sunt o persoană puțin mai rece și dacă o persoană plângă nu încep și eu să plâng. Fiecare se manifestă diferit, dar eu am fost trup și suflet lângă ea”, a fost de părere Anne.

Maria a încercat să explice faptul că a dat dovadă de empatie și că a încercat să o calmeze pe Anne atunci când a avut momentele de furie după petrecerea de sâmbătă.

Întrebată dacă ruptura prieteniei lor s-a produs fiindcă a vrut Maria sau fiindcă aceasta a fost influențată de părerile lui Adrian. Un invitat din platou totuși a ținut să evidențieze faptul că Maria și-a ținut impulsivitatea în frâu, deși se vedea clar că a fost extrem de nervoasă:

„Chiar m-am ținut în frâu mult, eu spun și recunosc, nu sunt mândră. Aici nu am făcut așa, dar afară am făcut urât. Înainte făceam urât, nu înjuram, dar urlam și treceam la fapte. Și am avut și o problemă judiciară pentru așa ceva, am fost și la psihiatru. Chiar e ok și mă mir și eu, când știu ce făceam înainte”, a fost confesiunea surprinzătoare făcută de Maria.

„Nu i-am impus să nu mai fie prietenă cu Anne-Mary, dar ele susțin că sunt prietene și Anne, în repetate rânduri, nu i-a arătat Mariei acest lucru. Ai făcut patru greșeli grave”

„De acum înainte nu mai vorbesc cu ea absolut, nu o să mai fiu lângă ea”, a răbufnit Anne.

„De ce nu poți trata subiectul cu maturitate. Doamne...”, a spus tânărul.

„Anne, nu există chestiile astea să nu mai vorbești. Dar e a doua oară când se ridică tonul la Adrian, nu sunt de acord cu chestiile astea. Voi încheia eu”, a reacționat Maria, anunțând astfel încheierea prieteniei cu Anne-Mary.

Discuțiile și reproșurile au continuat și tensiunile au crescut în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Eram ca două surori până să vină Adrian”, a zis Anne.

„Până să vină Adrian să îi deschidă mintea”, a comentat tânărul.

„E numai pentru tine Maria de azi. Cred că Adrian e motivul pentru care noi două nu mai suntem prietene”, a răbufnit Anna.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Ce a observat doamna Flori la Andrei Beleuț! Acuzațiile dure pe care le aduce concurentului de la Mireasa...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Vedeta din România cerută în căsătorie de iubitul ei, cu 5 ani mai mic: „M-ai surprins!” Vedeta din România cerută în căsătorie de iubitul ei, cu 5 ani mai mic: „M-ai surprins!”
Observatornews.ro Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare Vremea urâtă face ravagii, cu alunecări de teren și ploi torențiale. Cum vor fi temperaturile zilele viitoare
Antena 3 „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță" „Mi-am luat casă de vacanță în Toscana”. Șeful CJ Călărași închide telefonul când este întrebat despre "La Gabellina Iliuță"
Comentarii


Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Ce a observat doamna Flori la Andrei Beleuț! Acuzațiile dure pe care le aduce concurentului de la Mireasa
Ce a observat doamna Flori la Andrei Beleuț! Acuzațiile dure pe care le aduce concurentului de la Mireasa
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Adrian, replică jignitoare pentru Anne, de față cu toți, la Mireasa! Concurenta a început să plângă. Ce s-a întâmplat
Adrian, replică jignitoare pentru Anne, de față cu toți, la Mireasa! Concurenta a început să plângă. Ce s-a...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x