Un scandal s-a iscat între Anne și Maria și prietenia lor a ajuns la final. Descoperă ce confesiunea a făcut iubita lui Adrian despre trecutul ei, la Mireasa. Capriciile iubirii, ediția din 3 noiembrie 2026.

În ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, Anne și Maria s-au certat și conflictul a culminat cu încheierea prieteniei lor. Descoperă în rândurile de mai jos ce confesiune neașteptată a făcut iubita lui Adrian.

Anne și Maria, scandalul ce le-a încheiat prietenia! Iubita lui Adrian, confesiune dureroasă despre trecutul violent, la Mireasa. Capriciile iubirii

S-a terminat prietenia dintre Maria și Anne, iar acest lucru s-a întâmplat chiar în ediția din 3 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Cele două s-au certat și detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre trecutul Mariei.

„Nu sunt de acord cu ce zice Maria, și eu am fost lângă ea când nu a fost ok, doar pentru că oamenii arată lucrurile diferit asta nu înseamnă că nu le-am simțit. Sunt o persoană puțin mai rece și dacă o persoană plângă nu încep și eu să plâng. Fiecare se manifestă diferit, dar eu am fost trup și suflet lângă ea”, a fost de părere Anne.

Maria a încercat să explice faptul că a dat dovadă de empatie și că a încercat să o calmeze pe Anne atunci când a avut momentele de furie după petrecerea de sâmbătă.

Întrebată dacă ruptura prieteniei lor s-a produs fiindcă a vrut Maria sau fiindcă aceasta a fost influențată de părerile lui Adrian. Un invitat din platou totuși a ținut să evidențieze faptul că Maria și-a ținut impulsivitatea în frâu, deși se vedea clar că a fost extrem de nervoasă:

„Chiar m-am ținut în frâu mult, eu spun și recunosc, nu sunt mândră. Aici nu am făcut așa, dar afară am făcut urât. Înainte făceam urât, nu înjuram, dar urlam și treceam la fapte. Și am avut și o problemă judiciară pentru așa ceva, am fost și la psihiatru. Chiar e ok și mă mir și eu, când știu ce făceam înainte”, a fost confesiunea surprinzătoare făcută de Maria.

„Nu i-am impus să nu mai fie prietenă cu Anne-Mary, dar ele susțin că sunt prietene și Anne, în repetate rânduri, nu i-a arătat Mariei acest lucru. Ai făcut patru greșeli grave”

„De acum înainte nu mai vorbesc cu ea absolut, nu o să mai fiu lângă ea”, a răbufnit Anne.

„De ce nu poți trata subiectul cu maturitate. Doamne...”, a spus tânărul.

„Anne, nu există chestiile astea să nu mai vorbești. Dar e a doua oară când se ridică tonul la Adrian, nu sunt de acord cu chestiile astea. Voi încheia eu”, a reacționat Maria, anunțând astfel încheierea prieteniei cu Anne-Mary.

Discuțiile și reproșurile au continuat și tensiunile au crescut în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Eram ca două surori până să vină Adrian”, a zis Anne.

„Până să vină Adrian să îi deschidă mintea”, a comentat tânărul.

„E numai pentru tine Maria de azi. Cred că Adrian e motivul pentru care noi două nu mai suntem prietene”, a răbufnit Anna.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.