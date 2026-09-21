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Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii

Bianca și Robert, finaliștii sezonului 8 Mireasa, au divorțat. Fosta noră a doamnei Anina a venit cu detalii și explicații, la scurt timp de la anunțul separării.

Autor: Laura Cojocaru
Publicat: Luni, 21 Septembrie 2026, 08:47 | Actualizat Luni, 21 Septembrie 2026, 08:52
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat | Antena 1
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După 3 ani de relație, Bia și Robert au luat-o pe drumuri separate. Fosta noră a doamnei Anina a precizat că ea a fost cea care a luat decizia divorțului, deoarece nu se mai simțea fericită în căsnicie.

Bia și Robert au format un cuplu în casa Mireasa și s-au căsătorit în emisiune, după o mulțime de provocări care i-au întărit. În sezonul 8 s-a făcut remarcată doamna Anina, mama lui Robert, care s-a opus inițial relației, considerând-o pe tânără manipulatoare. Fanii Mireasa s-au bucurat să vadă că după emisiune nora și soacra s-au înțeles bine. Totodată, Bia a trecut printr-o transformare fizică după căsătorie și părea că strălucește alături de Robert. Din păcate, lucrurile s-au schimbat, iar Bia a simțit să iasă din această căsnicie.

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De ce au divorțat Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa. Fosta noră a doamnei Anina a venit cu explicații: „Am fost întrebați dacă ne-am înșelat sau dacă a intervenit cineva”

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„Da, am divorțat după o relație de 3 ani. Nu înțeleg de ce oamenilor le este așa greu să creadă cî te poți despărți în liniște, să păstrezi respectul și să nu fie un motiv foarte întemeiat. Am fost întrebați care a fost motivul divorțuluim dacă ne-am înșelat, dacă ne-am bătut, dacă ne-am iubit cu adevărat, dacă a intervenit cineva. Nu a intrevenit nimeni, nu s-a ajuns niciodată la o ceartă foarte gravă, doar că eu consider că dacă ai maturitatea emoțională necesară poți să înțelegi unde e momentul să pui punct, până să se ajungă să existe lucruri grave”, a explicat Bia Caval pe rețelele sociale.

Fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa a precizat că ea și Robert s-au despărțit în luna martie, când ea a plecat la Pitești, iar el a rămas la Oradea, însă divorțul s-a produs câteva luni mai târziu.

„Între mine și fostul soț nu a existat niciun motiv de genul acesta, nu ne-am pierdut niciodată respectul unul față de celălalt, decizia eu am luat-o și am luat-o asumat în ideea în care în anii care au trecut am realizat că nu suntem compatibili și pentru cei care ne judecă și spun că am renunțat prea ușor, rămâneți voi într-o relație în care nu sunteți fericiți și în care zi după zi este un compromis. Atât eu cât și fostul nu ne-am dorit să facem acest lucru pentru că nu avea sens”, a spus Bia, precizând că nu regretă faptul că s-a căsătorit cu Robert, deoarece au avut o relație frumoasă din care a învățat ce înseamnă o căsnicie cu bune și cu rele.

De asemenea, Bianca a mai spus că ea și Robert nu își doresc aceleași lucruri de la viitor.

Bia a mai precizat că se simte bine după divorț, având în vedere că sentimentele s-au consumat în timp. Ea și Robert nu au fost la terapie de cuplu, deoarece ea consideră că nu i-ar fi ajutat, deoarece diferențele dintre ei erau prea mari ca să mai poată funcționa așa.

Bianca și Robert

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