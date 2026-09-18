Mireasa, sezon 14. Alberto și Paula formează un cuplu! Mama concurentului a scos la iveală detalii neștiute despre concurentă

Surpriză de proporții în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, căci Paula și Alberto au făcut pasul cel mare și au anunțat că formează un cuplu. Un apel telefonic de la mama concurentului a scos la iveală detalii neștiute.

Surpriză de proporții în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, căci Paula și Alberto au anunțat în mod oficial faptul că formează un cuplu. Mama tânărului a dorit să îi transmită tânărului un mesaj și intervenția telefonică a doamnei a scos la iveală detalii neștiute despre concurentă. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a aflat la Mireasa, show din programul TV al Antenei 1.

Alberto și Paula formează un cuplu! Mama concurentului a scos la iveală detalii neștiute despre concurentă, în ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa

În edițiile trecute s-a aflat că Paula a făcut o confesiune neașteptată. Tânăra a spus următoarele: „Când am semnat contractul eram foarte fericită și doream să vin aici să-mi găsesc jumătatea, dar la scurt timp am pus ochii pe un băiat. Eu băiatului i-am spus că vreau să merg la Mireasa și el mi-a spus că dacă ar fi să fie ceva dintre noi, va fi și că el mă va aștepta. Am stat 3 zile cu el. A fost o plăcere de a sta împreună. Am ales să vin la Mireasa pentru că îmi doream să vin și să-mi găsesc pe cineva. El mi-a spus dacă vreau să mă aștepte și eu am spus da. Nu credeam că pot să am sentimente pe cineva și acel cineva este acum în casă. Vreau să fiu aici, vreau să fac ceva aici”.

Alberto a fost afectat de cele descoperite, dar cei doi au găsit o cale să rezolve tensiunile și astfel, în gala Mireasa, cei doi au anunțat că formează un cuplu. Totuși, fericirea lor a fost umbrită de intervenția telefonică a mamei tânărului:

„Lui Alberto nu îi plac minciunile, Paula a fost sinceră cu el, i-a spus totul? Fostul iubit al Paulei a intrat pe rețelele de socializare și vrea să fie contactat să spună tot adevărul”, a spus femeia, lucru ce i-a luat pe cei doi îndrăgostițiț prin surprindere.

Paula a spus că este de acord și că nu are nimic de ascuns.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul iubirii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.