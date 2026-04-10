Mireasa, sezon 8. Ce surpriză au avut Robert și Bia pentru telespectatori, la Capricii. Ce au spus despre o posibilă sarcină

În emisia live de joi din Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 9 aprilie 2026, Robert și Bia au avut o surpriză pentru telespectatori. Finaliștii sezonului 8 Mireasa au scos la iveală și detalii neștiute din viața lor de cuplu.

În timpul emisiei live de joi, 9 aprilie 2026, tinerii au dezvăluit că sunt foarte bine. Deși nu au o relație perfectă, aceștia reușesc să depășească împreună cele mai dificile momente.

Cei doi au venit „însoțiți” de doamna Anina. Mama tânărului a fost prezentă în emisiune printr-un apel telefonic. Femeia a povestit despre noul sezon Mireasa, dar și despre relația pe care o are cu nora ei.

Cum se înțeleg Bia și doamna Anina, după experiența de la Mireasa sezon 8

Doamna Anina a explicat că are o legătură specială cu soția fiului ei. Tensiunile dintre cele două au dispărut odată cu întoarcerea acasă, unde au căzut de comun acord să se înțeleagă.

„Au fost multe influențe negative în casa Mireasa din partea mamelor. Toate au trecut. Ne-am scuturat bine când am ieșit din emisiune și ne-am propus, toți, să fim bine.”, a dezvăluit mama lui Robert.

Ce spun Robert și Bia, finaliștii sezonului 8 Mireasa, despre un copil

De asemenea, Robert și Bia au vorbit despre un subiect controversat: o posibilă sarcină. Aceștia au mărturisit că nu își doresc momentan să aibă un copil, ci vor să se concentreze asupra serviciului și dezvoltării personale.

„Locuim în vestitul apartament la Oradea. Suntem bine. În momentul de față ne concentrăm pe job și pe dezvoltarea noastră personală. Nu avem în plan un copil. Știu că asta întreabă toată lumea. Vrem să călătorim, să avem un plan B de rezervă, să creștem împreună!”, a spus fosta concurentă a reality show-ului.

„La noi este, cumva, un conflict pentru orașe. Unde să rămânem stabiliți pentru că eu îmi doresc să merg în partea de sud a țării, iar Robert este foarte atașat de Oradea. Cred că ăsta e cel mai mare conflict al nostru din punct de vedere al relației, că încă nu ne-am găsit acel loc în care să vrem să ne stabilim împreună. (...) Nu a fost relația perfectă, dar rezonăm mereu și ajungem la un numitor comun”, a mai adăugat Bia despre cel mai des conflict al lor.

