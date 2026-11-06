O concurentă a fost eliminat în gala Mireasa din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii. Descoperă ce a decis publicul și ce reacții au fost, la final.

În ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii a venit momentul ca publicul să afle deznodământul cursei de eliminare dintre Anne-Mary și Veronica.

Ce concurentă a fost eliminată de la Mireasa, în gala din 6 noiembrie 2026! Surpriză de proporții la anunțarea votului

În ediția din 6 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Simona Gherghe a primit plicul cu rezultatul cursei se eliminare.

Anne-Mary a primit 45,23% dintre voturi, iar Veronica a primit 54,77% dintre voturi, motiv pentru care aceasta a fost tânăraa care a părăsit competiția. Verdictul i-a luat pe mulți prin surprindere.

„Nu m-am așteptat, din cauza comportamentului meu. Nu știu, sunt foarte emoționată”, a spus Anne, la anunțarea verdictului.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.