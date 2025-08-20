Ce familie frumoasă au Corina și Traian de la MPFM! Imaginea rară cu fetița și băiețelul lor

Corina și Traian de la Mireasă pentru fiul meu au doi copii, iar ultima imagine cu ei i-a cucerit pe internauți.

Au trecut mai bine de 11 ani de când Traian și Corina și-au început povestea de dragoste. A fost una cu năbădăi și chiar s-au despărțit o vreme, dar inimile lor au găsit drumul una către cealaltă.

Ce familie frumoasă au Corina și Traian de la MPFM

În prezent, Corina și Traian au doi copii superbi, o fetiță și un băiețel, care sunt lumina ochilor lor. Cele mai recente imagini cu ei sunt adorabile, bebelușul a crescut și seamănă izbitor cu Traian. Fetița e copia fidelă a Corinei.

Cei patru s-au pozat pe plajă, parcă asortați din punct de vedere vestimentar și zâmbesc spre camera de fotografiat.

Cum a fost povestea de dragoste dintre Traian și Corina

Corina și Traian au format unul dintre cele mai iubite perechi din casa "Mireasă pentru fiul meu".

Dragostea dintre ei a părea că va învinge toate obstacolele apărute în calea relației lor. Totuși, după multe certuri și împăcări, cei doi alegeau, la scurt timp după terminarea emisiunii, să meargă pe drumuri separate.

“Pot spune ca sunt cea mai fericită pentru că am făcut parte din această familie. Nu regret nimic. Lângă Traian am cunoscut iubirea adevărată. Acum sunt foarte fericită, am o altă relație. Aici în Spania am un loc de muncă stabil. La 21 de ani, mă pot declara o femeie împlinită. Cu familia mea am o relație bună, ținem legătura”, declara Corina, în 2014.

Din acel moment până la împăcare, nu avea să treacă mult. Iubirea lor a fost prea mare, așa că și-au mai dat o șansă. Acum, cei doi au doi copii superbi și o relație armonioasă.