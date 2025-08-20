Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Ce familie frumoasă au Corina și Traian de la MPFM! Imaginea rară cu fetița și băiețelul lor

Ce familie frumoasă au Corina și Traian de la MPFM! Imaginea rară cu fetița și băiețelul lor

Corina și Traian de la Mireasă pentru fiul meu au doi copii, iar ultima imagine cu ei i-a cucerit pe internauți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 13:44 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 17:44
Galerie
Corina și Traian de la Mireasă pentru fiul meu au doi copii, iar ultima imagine cu ei i-a cucerit pe internauți. | Antena 1

Au trecut mai bine de 11 ani de când Traian și Corina și-au început povestea de dragoste. A fost una cu năbădăi și chiar s-au despărțit o vreme, dar inimile lor au găsit drumul una către cealaltă.

Ce familie frumoasă au Corina și Traian de la MPFM

În prezent, Corina și Traian au doi copii superbi, o fetiță și un băiețel, care sunt lumina ochilor lor. Cele mai recente imagini cu ei sunt adorabile, bebelușul a crescut și seamănă izbitor cu Traian. Fetița e copia fidelă a Corinei.

Cei patru s-au pozat pe plajă, parcă asortați din punct de vedere vestimentar și zâmbesc spre camera de fotografiat.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum a fost povestea de dragoste dintre Traian și Corina

Corina și Traian au format unul dintre cele mai iubite perechi din casa "Mireasă pentru fiul meu".

Dragostea dintre ei a părea că va învinge toate obstacolele apărute în calea relației lor. Totuși, după multe certuri și împăcări, cei doi alegeau, la scurt timp după terminarea emisiunii, să meargă pe drumuri separate.

“Pot spune ca sunt cea mai fericită pentru că am făcut parte din această familie. Nu regret nimic. Lângă Traian am cunoscut iubirea adevărată. Acum sunt foarte fericită, am o altă relație. Aici în Spania am un loc de muncă stabil. La 21 de ani, mă pot declara o femeie împlinită. Cu familia mea am o relație bună, ținem legătura”, declara Corina, în 2014.

+3
Mai multe fotografii

Din acel moment până la împăcare, nu avea să treacă mult. Iubirea lor a fost prea mare, așa că și-au mai dat o șansă. Acum, cei doi au doi copii superbi și o relație armonioasă.

Chat-ul zilei la Mireasa, 20 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show... Mireasa, sezon 12. Ce reacții au fost în casă după ce Emily și Cristian s-au declarat într-o cunoaștere...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Mireasa, sezon 12. Conflict la ceas de seară între doamnele Cristiana și Nicoleta: „Ai chef de ceartă?”
Mireasa, sezon 12. Conflict la ceas de seară între doamnele Cristiana și Nicoleta: „Ai chef de ceartă?”
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”
Mireasa, sezon 12. Lavinia și Adin sunt într-o cunoaștere: „Îmi place tot la ea”
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite
Diferenţa între iaurtul obişnuit şi cel grecesc. Nu doar grăsimile sunt în cantităţi diferite Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe care ”lupii” o pun pe masă
EXCLUSIV | Petrolul, gata de o nouă lovitură! Un internațional de tineret e dorit insistent la Ploiești! Suma pe... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x