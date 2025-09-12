Chat-ul zilei la Mireasa, 12 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 12 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show. | Antena 1

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!