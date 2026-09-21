Cine au fost, de fapt, nași la nunta Laurei cu lui Mihai de la Mireasa. Delia și Liviu ar fi trebuit să le fie părinți spirituali

Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa au avut parte de o nuntă așa cum au visat. Invitații lor au petrecut 3 zile la Bistrița, unde tradiția s-a împletit cu modernul. Nașii au strălucit alături de miri.

La nuntă Laurei și a lui Mihai, au fost invitați mai mulți foști concurenți Mireasa. Printre invitați s-au numărat Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9, însă aceștia nu au fost nași, așa cum era planul inițial.

Cine au fost, de fapt, nași la nunta Laurei și a lui Mihai de la Mireasa. Delia și Liviu ar fi trebuit să le fie părinți spirituali, dar planul s-a schimbat

Delia, câștigătoarea sezonului 9 Mireasa, a purtat o rochie neagră la nunta prietenei sale. Ea și soțul ei au fost prezenți la petrecerea de după cununia religioasă. Mirela din sezonul 10, Ștefania din sezonul 12 și Robert din sezonul 11, s-au numărat printre cei prezenți la eveniment.

Laura și Mihai au avut mai multe perechi de nași care le-au fost alături și care le doresc să aibă o căsnicie minunată:

Articolul continuă după reclamă

„Casa de piatră, finuții nostri!”, le-a transmis nașa Claudia.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Casă de piatră” le-a urat și nașa Ioana.

Sora lui Mihai, Ana Maria, a făcut și ea parte din rândul nașelor.

În urmă cu mai bine de un an, Laura și Mihai le-au cerut și lui Liviu și Deliei să le fie nași. Cei doi au acceptat în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, însă planul s-a schimbat. Între timp, Delia a devenit mămică, iar acest lucru cu siguranță îi ocupă tot timpul, însă a fost prezentă la nunta Laurei și a lui Mihai. Delia și Laura s-au împrientenit în sezonul 9 Mireasa. Delia a câștigat acel sezon, iar Laura a revenit sezonul următor, la chemarea lui Mihai. Dacă în sezonul 9 Mireasa, Laura nu a avut noroc în dragoste, soarele a răsărit pentru ea un sezon mai târziu, când și-a întâlnit sufletul pereche. Laura și Mihai au câștigat sezonul 10 Mireasa după ce s-au cununat civil, iar cununia religioasă a avut loc pe 19 septembrie 2026.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Câștigătorii sezonului 10 Mireasa și-au unit destinele! Primele imagini cu Laura și Mihai ca mire și mireasă