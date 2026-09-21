Ingredientul pe care să-l adaugi în supa-cremă de dovleac pentru un gust aparte. Trucul care schimbă rețeta clasică

Supa-cremă de dovleac este una dintre rețetele care revin în bucătării odată cu primele zile răcoroase de toamnă. Este simplă, cremoasă și poate fi pregătită în numeroase variante, însă un ingredient mai puțin obișnuit îi poate schimba complet gustul.

Dacă în rețetele clasice întâlnim condimente precum nucșoara, ghimbirul sau scorțișoara, o variantă publicată recent propune o combinație surprinzătoare: pasta de curry roșu. Aceasta este asociată cu dovleacul și laptele de cocos, rezultatul fiind o supă-cremă ușor picantă, aromată și foarte simplu de pregătit.

Ingredientul care schimbă gustul supei-cremă de dovleac

Rețeta a fost publicată pe 13 septembrie 2026 și conține doar trei ingrediente principale: piure de dovleac, pastă de curry roșu și lapte de cocos. Secretul nu constă însă doar în folosirea pastei de curry, ci și în modul în care aceasta este gătită. Conform www.bonappetit.com, pasta de curry roșu trebuie pusă mai întâi în puțin ulei și gătită timp de aproximativ două-trei minute, amestecând continuu, până când devine foarte aromată. Abia apoi se adaugă dovleacul și laptele de cocos. Gătirea pastei în ulei înainte de adăugarea lichidelor intensifică aromele condimentelor pe care aceasta le conține. În funcție de sortiment, pasta de curry roșu poate avea ingrediente precum ardei chili, lemongrass și galangal. Tocmai combinația dintre iuțeala curry-ului, dulceața dovleacului și textura cremoasă a laptelui de cocos face ca rețeta să fie diferită de clasica supă-cremă de dovleac.

Supă-cremă de dovleac cu curry și lapte de cocos. Ingrediente

Articolul continuă după reclamă

Pentru aproximativ patru porții ai nevoie de:

• o conservă de aproximativ 400 ml de lapte de cocos neîndulcit;

• două linguri de pastă de curry roșu;

• o conservă de aproximativ 425 g de piure simplu de dovleac;

• o lingură de ulei de cocos sau alt ulei;

• aproximativ 350 ml de apă;

• sare, după gust.

Opțional, pentru o aromă specifică toamnei, poți adăuga la final și un vârf de nucșoară. Cantitatea de curry poate fi adaptată în funcție de cât de picant este produsul folosit și de preferințele fiecăruia.

Cum se prepară supa-cremă de dovleac

Se păstrează deoparte câteva linguri din laptele de cocos, care vor putea fi folosite la final, pentru servire. Într-o oală se încălzește o lingură de ulei, la foc mediu. Se adaugă pasta de curry roșu și se gătește timp de două-trei minute, amestecând continuu.

Conform www.bonappetit.com, acesta este pasul important al rețetei: pasta trebuie lăsată pe foc până când devine intens aromată, fără însă să fie arsă. Se adaugă apoi piureul de dovleac, restul laptelui de cocos și aproximativ 350 ml de apă. Se mărește focul și se aduce supa până aproape de punctul de fierbere. Se ia apoi de pe foc, se gustă și se adaugă sare dacă este necesar. Supa se pune în boluri, iar deasupra poate fi adăugat puțin din laptele de cocos păstrat la început. Potrivit www.bonappetit.com, întreaga rețetă necesită aproximativ 30 de minute și este calculată pentru patru porții.

Cum prepari rețeta dacă ai dovleac proaspăt

Dacă nu vrei să folosești piure de dovleac la conservă, rețeta poate fi adaptată cu dovleac proaspăt. Dovleacul se curăță de coajă și semințe și se taie în bucăți. Acesta poate fi copt până devine foarte moale, apoi pulpa poate fi pasată cu blenderul pentru a obține un piure fin. Pentru o textură cât mai apropiată de rețeta originală este important ca piureul să nu fie foarte apos. O altă variantă este fierberea bucăților de dovleac direct în supă, urmată de pasarea întregii compoziții cu un blender vertical. În acest caz, cantitatea de apă trebuie ajustată în funcție de consistența dorită.

Nucșoara, condimentul care se potrivește cu dovleacul

Pe lângă pasta de curry, în supa-cremă de dovleac poate fi adăugată și o cantitate foarte mică de nucșoară. Aroma caldă și ușor dulceagă a condimentului completează gustul natural al dovleacului și poate echilibra notele picante ale curry-ului. Este suficient însă un vârf de nucșoară. Condimentul are o aromă intensă, iar o cantitate prea mare poate acoperi celelalte ingrediente. Cel mai bine este să fie adăugată spre finalul preparării, după care supa trebuie gustată înainte de a mai pune o cantitate suplimentară.

Ce beneficii poate avea nucșoara

Nucșoara este folosită în cantități mici în alimentație, în principal pentru aromă, dar are și un profil nutrițional interesant.

Nucșoara conține fibre și o serie de minerale, însă trebuie ținut cont de un lucru important: în alimentație se consumă cantități foarte mici, astfel încât nu trebuie privită drept o sursă principală de vitamine sau minerale. De aceea, în cazul supei-cremă de dovleac, principalul avantaj al nucșoarei este aroma pe care o aduce preparatului.

De ce nu trebuie consumată nucșoara în cantități mari

În cazul acestui condiment, mai mult nu înseamnă mai bine. Nucșoara conține în mod natural substanțe care, ingerate în cantități mari, pot produce intoxicații. Tocmai de aceea trebuie folosită numai în cantitățile culinare obișnuite. Așadar, pentru o oală de supă-cremă este suficient un vârf de nucșoară pentru a obține aroma dorită.

Ce poți adăuga deasupra supei-cremă de dovleac

Pentru că supa este foarte fină, un ingredient crocant poate crea un contrast plăcut de texturi. Poți adăuga deasupra semințe de dovleac ușor prăjite sau crutoane. Câteva picături de lapte de cocos îi pot da și un aspect mai apetisant.

Citește și: Supă cremă de cartofi copți cu bacon și cheddar – rețeta perfectă pentru un prânz consistent