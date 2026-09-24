Cine este Ande, tânăra care a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Cum a reacționat concurentul când a văzut-o

În emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie 2026, tânăra care și-a exprimat intenția de a-l cunoaște pe Andrei Beleuț a intrat în casă.

Ande și-a exprimat simpatia față de Andrei Beleuț și a venit în casa Mireasa să-l cunoască. Cei doi au la dispoziție 14 zile să se cunoască.

„Am venit pentru Andrei pentru că l-am văzut la televizor și am vrut să-l cunosc. Eu sunt o persoană amuzantă, sunt în zodia Fecioară, îmi place să mă uit la filme, la documentare și să mă plimb seara”, a spus Ande la intrarea în competiție.

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Ande a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Cum a reacționat el

„Sper să te acomodezi aici, mă bucur că ai intrat pentru mine și garnatat o să vorbim”, a spus Andrei Beleuț, care a fost mai tăcut față de cum ne-a obișnuit.

Ande a primit un calendar cu 14 zile. La finalul celor 14 zile vom vedea dacă între Ande și Beleuț se poate lega o relație și dacă ea va rămâne în calitate de concurentă în casa Mireasa.

Andreea a intrat în casă în emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.