Cine este Ande, tânăra care a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Cum a reacționat concurentul când a văzut-o

Ande și-a exprimat simpatia față de Andrei Beleuț și a venit în casa Mireasa să-l cunoască. Cei doi au la dispoziție 14 zile să se cunoască.
„Am venit pentru Andrei pentru că l-am văzut la televizor și am vrut să-l cunosc. Eu sunt o persoană amuzantă, sunt în zodia Fecioară, îmi place să mă uit la filme, la documentare și să mă plimb seara”, a spus Ande la intrarea în competiție.
Citește și: Andrei Beleuț, dezvăluire neașteptată despre Veronica, la Mireasa. Ce a făcut ea la petrecere. Simona Gherghe: „O să verificăm”
Ande a intrat în casa Mireasa pentru Andrei Beleuț. Cum a reacționat el
„Sper să te acomodezi aici, mă bucur că ai intrat pentru mine și garnatat o să vorbim”, a spus Andrei Beleuț, care a fost mai tăcut față de cum ne-a obișnuit.
Ande a primit un calendar cu 14 zile. La finalul celor 14 zile vom vedea dacă între Ande și Beleuț se poate lega o relație și dacă ea va rămâne în calitate de concurentă în casa Mireasa.
Andreea a intrat în casă în emisia live de Mireasa de pe 24 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Valentin din sezonul 14 Mireasa, mărturisiri grele despre copilăria lui. Mama lui a ascultat povestea cu ochii în lacrim... Cine sunt Bogdan și Patrick, băieții care au intrat în casa Mireasa ca posibili concurenți...