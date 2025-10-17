Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în care a dat vestea

Antena Căutare
Claudia Shik a anunțat că este însărcinată din nou, chiar de ziua ei de naștere. Fosta concurentă Mireasa sezonul 2 i-a avut alături pe soțul ei și pe fiul lor pentru a da vestea cea mare celor dragi.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Vineri, 17 Octombrie 2025, 18:26 | Actualizat Vineri, 17 Octombrie 2025, 18:33
Claudia de la Mireasa sezonul 2 este însărcinată din nou. Fosta concurentă și partenerul ei, Cristian, așteaptă cel de-al doilea copil. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în 2023 și au împreună un băiețel.

Claudia a dat vestea cea mare chiar de ziua ei de naștere. Fosta concurentă Mireasa sezonul 2 a țintut totul secret și față de soțul ei pentru a pune la cale o surpriză de zile mari. Ulterior, aceasta a publicat totul și pe rețelele sociale, unde le-a povestit și prietenilor săi virtuali cum a organizat totul.

„Ziua mea a început atât de frumos, cu îmbrățișările lui Elyas și ale soțului meu , care îmi cântau La mulți ani ! 🥳 eu eram așa fericită și voiam să le spun dar m-am abținut, mi-a fost așa de greu 😥.Am creat un moment pentru ei de ziua mea căci cel mai frumos cadou 🎁 eu l-am primit de la Dumnezeu, când mă trezesc și sunt sănătoasă, am familia lângă mine e darul pe care îl primesc zi de zi de la Dumnezeu! 🙏minunile există, mi-am dorit ca de ziua mea să primesc vestea unui nou membru al familiei noastre! Dumnezeu există căci s-a întâmplat! ❤️🙏

Ce face și mai special momentul ? Am organizat cum să spun vestea , am stat toată ziua cu sufletul la gură și eram atât de entuziasmată ca să spun Tuturor dar m-am abținut căci am muncit la aceasta surpriza cu câțiva dintre oamenii dragi! (...) Bunicii, nașii, toți cei care ați fost langa noi fizic sau cu sufletul,va multumesc! Ziua mea nu putea fi mai perfectă decât atât ! Multumesc VIAȚA pentru cei 38 ani, toți ai mei”, a scris aceasta pe Instagram alături de un carusel cu imagini emoționate.

Claudia Shik care tocmai a împlinit 38 de ani a postat și o serie de imagini alături de soțul ei și de fiul lor, dar și o fotografie în care arată ecografia cu bebelușul său.

De asemenea, pe contul ei TikTok, fosta concurentă de la Mireasa sezon 2 a publicat și un videoclip cu momentul în care a anunțat că este însărcinată pentru a doua oara. În imagini, aceasta apare cu un tort pe care scrie „La mulți ani”. În timp ce micuțul Elyas scoate dintr-un plic ecografia, din tort își face apariția o figurină în formă de bebeluș.

„Tu vorbești serios?”, se aude întrebând soțul ei. „O să avem o surioară?”, îi mai spune acesta fiului lor.

Claudia Shik și soțul ei s-au căsătorit în 2023, când aceasta era însărcinată cu primul lor copil. Elyas a venit pe lume la câteva luni distanță, iar acum acesta va fi frate mai mare.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

