Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Claudia și Adrian din sezonul 14 Mireasa au oprit cunoașterea. Care a fost motivul și cu ce băiat a interacționat fata ulterior

Claudia și Adrian din sezonul 14 Mireasa au oprit cunoașterea. Care a fost motivul și cu ce băiat a interacționat fata ulterior

În emisia live a sezonului 14 Mireasa de pe 22 septembrie 2026 Claudia și Adrian au anunțat că nu mai sunt într-o cunoaștere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 22 Septembrie 2026, 12:41 | Actualizat Marti, 22 Septembrie 2026, 15:26
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Claudia a decis să încheie cunoașterea cu Adrian și a mers la băiat să-i explice decizia.

„Eu vreau să vorbesc cu Adrian, pentru că nu vreau să-l fac să sufere. Nu a fost acel click de la început”, a spus Claudia, iar ulterior a mers la Adrian să-i comunice decizia: „Nu simt că noi doi am putea avea ceva. DIn partea ta văd, dar eu nu simt. Mie mi-a plăcut de tine, dar simt că nu rezonăm. Nu vreau să fiu falsă. Îmi place să petrec timp cu tine, dar lucrurile nu merg în direcția care ar trebui. Nu vreau să o iei în nume de rău. Dacă aș fi continuat să aștept să simt ceva, poate ar fi stat lucrurile altfel”.

Claudia și Adrian din sezonul 14 Mireasa au oprit cunoașterea. Care a fost motivul și cu ce băiat a interacționat fata ulterior

Fata a spus că a deranjat-o un detaliu de la petrecere și anume acela că i-a cerut să-și schimbe ținuta, însă Adrian i-a precizat că s-a gândit ca ea să poarte ceva mai comod, nu că ar fi avut o problemă cu ținuta sumară. De asemenea, Claudia a fost deranjată că Adrian i-a atras atenția pentru că s-a urcat pe cub.

„Bine că mi-ai zis acum și că nu mi-ai zis mai târziu. N-am nicio problemă. Nici eu nu voiam să mă grăbesc. Era o apropiere de prietenie”, i-a răspuns Adrian.

După ce a oprit cunoașterea de Adrian, Claudia a interacționat cu Alberto. Cei doi au făcut glume, iar băiatul a vrut să știe de ce fata nu a mai vrut să aibă o cunoaștere cu el. Fata i-a spus că a contat ce i-a zis mama ei, însă cel mai mult a deranjat-o cum s-a comportat el la petrecere.

„Paula și-a clădit fericirea pe nefericirea mea. Alberto cred că se minte în relația cu Paula. A rămas ceva între noi neterminat. Nu se va mai continua că nu se poate”, a spus Claudia în live.

„E corect, am mai avut jociulețe, tachinări!”, a spus Alberto.

„Am observat că se uitau unul la altul, dar au spus că sunt doar colegi”, a spus Paula, care s-a supărat în live văzând cum au interacționat Alberto și Claudia.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Claudia și Adrian

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Care este statusul relației dintre Paula și Alberto din sezonul 14 Mireasa, după ce s-a aflat povestea dintre tânără și ... Cum a reacționat doamna Anina când Bia și Robert i-au spus că divorțează. Ce au povestit foștii concurenți Mireasa...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru
Observatornews.ro Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO
Antena 3 STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie” STENOGRAME. Călin Georgescu căuta casă de 1.200.000 euro, cu anexă „pentru servitori”, în Toscana: „Financiar avem tot ce ne trebuie”
Comentarii


Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Cum a reacționat doamna Anina când Bia și Robert i-au spus că divorțează. Ce au povestit foștii concurenți Mireasa
Cum a reacționat doamna Anina când Bia și Robert i-au spus că divorțează. Ce au povestit foștii concurenți...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x