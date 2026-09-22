În emisia live a sezonului 14 Mireasa de pe 22 septembrie 2026 Claudia și Adrian au anunțat că nu mai sunt într-o cunoaștere.

Claudia a decis să încheie cunoașterea cu Adrian și a mers la băiat să-i explice decizia.

„Eu vreau să vorbesc cu Adrian, pentru că nu vreau să-l fac să sufere. Nu a fost acel click de la început”, a spus Claudia, iar ulterior a mers la Adrian să-i comunice decizia: „Nu simt că noi doi am putea avea ceva. DIn partea ta văd, dar eu nu simt. Mie mi-a plăcut de tine, dar simt că nu rezonăm. Nu vreau să fiu falsă. Îmi place să petrec timp cu tine, dar lucrurile nu merg în direcția care ar trebui. Nu vreau să o iei în nume de rău. Dacă aș fi continuat să aștept să simt ceva, poate ar fi stat lucrurile altfel”.

Claudia și Adrian din sezonul 14 Mireasa au oprit cunoașterea. Care a fost motivul și cu ce băiat a interacționat fata ulterior

Fata a spus că a deranjat-o un detaliu de la petrecere și anume acela că i-a cerut să-și schimbe ținuta, însă Adrian i-a precizat că s-a gândit ca ea să poarte ceva mai comod, nu că ar fi avut o problemă cu ținuta sumară. De asemenea, Claudia a fost deranjată că Adrian i-a atras atenția pentru că s-a urcat pe cub.

„Bine că mi-ai zis acum și că nu mi-ai zis mai târziu. N-am nicio problemă. Nici eu nu voiam să mă grăbesc. Era o apropiere de prietenie”, i-a răspuns Adrian.

După ce a oprit cunoașterea de Adrian, Claudia a interacționat cu Alberto. Cei doi au făcut glume, iar băiatul a vrut să știe de ce fata nu a mai vrut să aibă o cunoaștere cu el. Fata i-a spus că a contat ce i-a zis mama ei, însă cel mai mult a deranjat-o cum s-a comportat el la petrecere.

„Paula și-a clădit fericirea pe nefericirea mea. Alberto cred că se minte în relația cu Paula. A rămas ceva între noi neterminat. Nu se va mai continua că nu se poate”, a spus Claudia în live.

„E corect, am mai avut jociulețe, tachinări!”, a spus Alberto.

„Am observat că se uitau unul la altul, dar au spus că sunt doar colegi”, a spus Paula, care s-a supărat în live văzând cum au interacționat Alberto și Claudia.

Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 22 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.