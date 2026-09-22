Cum a reacționat doamna Anina când Bia și Robert i-au spus că divorțează. Ce au povestit foștii concurenți Mireasa

Bia și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat și au dorit să le dea câteva explicații fanilor emisiunii. Cei doi au intrat live pe TikTok, unde au arătat certificatul de divorț și au spus care a fost reacția doamnei Anina.

În luna decembrie, Bia și Robert ar fi împlinit 3 ani de căsnicie, însă au decis să o ia pe drumuri separate și să divorțeze. Fosta concurentă Mireasa a precizat că unul dintre motivele divorțului a fost faptul că nu s-a adaptat în Orada și că și-a dorit să se mute în Pitești. De asemenea, cei doi au precizat că sentimentele de iubire dintre ei au dispărut în timp și pentru că nu mai erau fericiți, au decis să divorțeze. Pentru cei care au crezut că vestea divorțului este o farsă, Robert a arătat certificatul de divorț.

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Cei doi au fost întrebați ce spune doamna Anina despre divorțul lor: „Doamna Anina a acceptat vestea ok, ne-a înțeles, ne-a înțeles motivele, nu zice nimic, nici negativ, nici pozitiv. Cu doamna Anina am rămas în relații bune. Dacă am nevoie de ceva, o să ne scriem, nu a fost cazul momentan. Doamna Anina ne urează tot ce e mai bine în viață. Ne respectă decizia”, a spus Bia.

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Robert a rămas în apartamentul lui din Oradea, iar Bia a plecat la Pitești. Singurul lucru pe care cei doi l-au avut de împărțit a fost pisica Rea, care a rămas la Oradea.

„Au fost certuri care în timp am crezut că se vor rezolva. Dar când s-au dus spre bine, când s-au dus spre rău. După divorț am simțit ca un fel de aer proaspăt. Voi concepeți că există relații unde oamenii se iubesc la început și apoi se duce iubirea?”, a spus Robert.

Bia și Robert au precizat că singurii care au rămas împreună din sezonul lor sunt chiar câștigătorii, Ioana și Marius, în care nimeni din casă nu credea în urmă cu 3 ani.

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