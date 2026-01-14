Antena Căutare
Confruntare între Valentin și Alina în direct. Ce a avut de spus fostul concurent Mireasa și cum a răspuns încă soția lui

Valentin a intrat prin apel video la Viața fără Filtru, unde a fost prezentă și Alina. Cei doi foști concurenți ai sezonului 5 Mireasa și-au adus reciproc acuzații. 

Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 12:01 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 12:21

Valentin i-a spus Alinei că are pretenția să-și vadă copilul de fiecare dată când poate, iar Alina a povestit cum fostul partener nu a venit să-l ia pe Heracles pe 26 decembrie, potrivit programului stabilit.

„Eu i-am propus lui să face o săptămână cu o săptămână. Eram gata să râmân în TImișoara, să fie copilul și la mine și la el. În schimb el a venit direct cu amenințări cu moartea, că-mi dă foc în casă. Eu nu pot să rămân acolo pentru că sunt mamă, eu trebuie să-mi apăr copilul”, a spus Alina.

„Eu vreau doar liniște, nu-mi doresc Tribunale, spune-mi dacă pot să-mi văd copilul ori de câte ori am posibilitatea și să fiu un părintre prezent”, a spus Valentin, iar avocatul prezent i-a precizat că fiecare are drepturi și că nu se poate când are el chef.

Valentin a oferit un mesaj primit de la Alina, susținând că acolo fosta parteneră ar fi recunoscut un adulter, însă Alina a explicat că în mesaj de referea la faptul că Valentin a fost înșelat în fostele lui relații.

„El se plângea că a fost înșelat în toate relațiile, iar eu i-am spus că asta s-a întâmplat din cauza caracterului lui. Nu e vorba despre mine”, a spus Alina.

„Eu nu am prins-o fizic. Nu presupun, ea mi-a spus lucrurile astea”, a spus Valentin.

La Viața fără filtru, cei doi au vorbit despre chestiunile furnizate. Alina a arătat un extras de cont în care se vede că Valentin a oferit în decembrie 200 de lei „pensie alimentară voluntară”.

„I-am trimis 200 de lei să-i ia copilului ceva de Moș Nicolae, pentru că eu nu pot să-mi văd copilașul”

„Căruțul, pătuțul, tot e cumpărat de mine. Știi cât costă?”, a spus Alina.

„Mi-a trimis în 6 luni 200 de lei o dată, și altă dată 3 sau 4 sunte de lei”, a mai spus Alina.

Valentin a oferit un mesaj pe care l-a primit de la Alina, care i-a reproșat că i-a luat banii din cont. În mesaj apar jigniri. Întrebat dacă a cumpărat haine pentru Heracles, Valentin a răspuns: „Bineînțeles că i-am cumpărat haine. Acum am două rânduri de haine care au trecut deja, dar nu am putut să merg să i le ofer copilului meu pentru că nu m-a lăsat să-l văd”, a spus Valentin.

„El două luni de zile nu a venit la copil, dar nici nu anunță când vine. 26 era data lui la care trebuia să fie prezent. Pe 26 seara am plecat în Timișoara la prietena mea, să fac și eu cu cineva sărbătorile. Și el a venit pe 27, fără anunț, fără nimic. El 2 luni înainte n-a venit”, a spus Alina.

„Am anunțat. Am anunțat prin intermediul online, am făcut și live cu o seară înainte”, a spus Valentin.

Alina și Valentin sunt în proces de divorț.

