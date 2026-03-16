Schimb de replici între Olga Barcari și Marian Godină la Survivor. Ce l-a deranjat pe polițist: „Soția mea îmi zice așa”

Olga Barcari, noua concurentă din tribul Faimoșilor de la Survivor 2026, a avut un schimb de replici cu Marian Godină, care s-a declarat deranjat de apelativul cu care ea se adresează.

Așa cum Olga Barcari i-a obișnuit pe telespectatori încă de la participarea sa la Asia Express, se adresează oamenilor cu apelativul „pui”. Celebrul hairstylist a oferit acest mod de adresare și colegilor săi, însă Marian Godină i-a cerut să nu-i mai spună așa.

Schimb de replici între Olga Barcari și Marian Godină la Survivor: „Bă, mie nu-mi place!”

Între cei doi a existat un schimb de replici în trib:

„Auzi, Olga, dar de ce ne zici tu nouă „puiule” la toți? Ai un tic?, a întrebat-o Marian Godină.

„E mai familiar, sparg puțin duritatea din conversație. Și atunci când vorbesc în moldovenește la fel sparg (n.r.: conversația) (…) aș fi foarte dură, i-a răspuns aceasta”, a răspuns Olga Barcari.

„Bă, mie nu-mi place!”, a precizat Marian Godină.

„Nu-ți place? Atunci nu-ți mai zic”, a răspuns Olga.

„Nu mi-o lua în nume de rău. Soția mea îmi zice „pui” câteodată (…) și mi se pare ceva ce trebuie să rămână doar al ei. Poți să-mi zici altfel, a mai spus concurentul”, a completat Godină.

Olga Barcari a precizat că nu va mai folosi acest apelativ cu Marian, însă a avut și un comentariu ironic:

„Nu mă deranjează absolut deloc. O să-i respect decizia. Nu o să-i zic „puiule” pentru că a zis că-i aduce aminte de nevastă-sa și probabil i se pare că acest cuvânt este unic și atât de scump, încât îl poate folosi doar ea”, a declarat Olga Barcari la Survivor.

Cristi Borcea a intervenit și el cu o glumă: „Băi Mariane, ce faci, măi puiule?”

„Uite, pe Cristi îl las”, a răspuns Marian Godină, care l-a întrebat pe Aris dacă lui îi place să i se zică: „puiule”. „Eu n-am treabă cu nimic din ce-mi zic alții, nu mă interesează, nu mă afectează”, a spus Aris.

Olga Barcari s-a alăturat tribului Faimoșilor la Survivor 2026 și s-a bucurat să-l vadă pe Gabi Tamaș, cel cu care s-a împrietenit la Asia Express, unde Olga a făcut echipă cu Karmen, în timp ce Gabi Tamaș a câștigat competița alături de Dan Alexa. La Survivor, Olga a venit pregătite să dea tot ce are mai bun pentru a obține puncte pentru tribul său.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

