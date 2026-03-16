Cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor, în medie. Pericolul pe care mulți părinți îl ignoră

Experții au descoperit cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor telefoanelor, tabletelor și televizoarelor, o perioadă mult mai lungă decât cred mulți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 16:10 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 16:12
Expunerea bebelușilor la ecrane poate avea effecte negative semnificative | Shutterstock

Potrivit celor mai recente date, mulți părinți le permit bebelușilor să stea în fața unui ecran mai multe de 3 ore pe zi.

Un studiu recent a scos la iveală faptul că aproape 3 sferturi din copiii de 9 luni urmăresc programe pe TV, smartphone sau tabletă în fiecare zi, scrie Daily Mail.

Perioada zilnică medie din mediu a fost de 41 de minute. Aceasta a crescut la 47 de minute pentru copiii care erau crescuți de un singur părinte.

Dar unii dintre bebeluși stăteau peste 3 ore în fața ecranelor, în fiecare zi.

Copiii care petrec atât de mult timp cu ochii în ecranul telefonului în fiecare zi au șanse semnificativ mai mici să aibă în mod regulat experiențe precum ieșiri în aer liber, citit împreună sau cântat cu părinții.

Studiul a fost realizat de Education Policy Institute (EPI) și a folosit date de la peste 8.000 de familii din Marea Britanie.

În timp ce 80% dintre bebelușii fără timp petrecut în fața ecranelor ies zilnic afară, procentul scade la 60% în cazul bebelușilor care petrec peste 3 ore pe zi în fața ecranelor.

Citește și: Cum afectează video-urile AI creierul copiilor. Experții trag un semnal de alarmă

Probabilitatea de a citi cărți împreună cu părinții scade, de asemenea, atunci când timpul petrecut în fața ecranului depășește 2 ore.

„Această cercetare e o piesă dintr-un puzzle tot mai mare de dovezi actuale și ne oferă informații noi despre un grup foarte recent și reprezentativ de sugari,” a declarat Tammy Campbell, director din cadrul Education Policy Institute.

Ea a spus că e nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege de ce utilizarea e atât de ridicată în rândul bebelușilor care petrec peste 3 ore pe zi în fața ecranelor.

„În loc să ne concentrăm doar pe demonizarea oricărei utilizări și pe reducerea minutelor petrecute în fața ecranelor, politicile și recomandările ar trebui să ajute familiile să folosească instrumentele digitale pentru a îmbunătăți dezvoltarea, legătura emoțională și bucuria primilor ani ai copilăriei,” a continuat Campbell.

Copiii sunt afectați negativ de timpul petrecut în fața ecranelor

Părinții, profesorii și personalul din creșe spun că mulți copii întâmpină mai multe dificultăți în a purta conversații sau a se concentra la învățare. Experții susțin că un factor important în această schimbare e timpul petrecut în fața ecranului.

La începutul acestui an, cercetări au arătat că utilizarea intensă a ecranelor la copiii sub 2 ani e asociată cu o dezvoltare mai slabă a limbajului.

Citește și: Avertisment pentru părinți! Un nou fenomen poate afecta relația cu copiii. Psihologii explică pericolele

Un studiu a arătat că bebelușii și copiii cu cel mai mare timp petrecut în fața ecranelor, aproximativ 5 ore pe zi, pot rosti semnificativ mai puține cuvinte decât cei care se află la celălalt capăt al spectrului, care privesc ecrane aproximativ 44 de minute pe zi.

„La fel ca mulți părinți, am avut seri în care cedezi atunci când copilul tău vrea să vadă încă un episod din emisiunea preferată,” susține Bridget Phillipson. „Dar începem să vedem riscurile atunci când încă unul începe să se adune.”

De ce devin zilele mai lungi. Experții trag un semnal de alarmă legat de fenomenul îngrijorător...
AS.ro Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Observatornews.ro Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian Poliţista videochatistă avea clienţi celebri: europarlamentar şi avocat elveţian
Antena 3 Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
SpyNews Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul

Un bărbat a ajuns la spital după ce pielea i s-a făcut albastră pe tot corpul. Ce au constatat medicii
Un bărbat a ajuns la spital după ce pielea i s-a făcut albastră pe tot corpul. Ce au constatat medicii
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete Catine.ro
Cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal. Experții au recreat vorbirea pierdută
Cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal. Experții au recreat vorbirea pierdută
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară Narva”
Vladimir Putin pregătește un atac asupra unei țări NATO, anunță propagandiștii ruși: „Republica Populară... Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și viitoarea soacră
Bogdan de la Ploiești, apariție neașteptată alături de mama Vanessei! Imagini inedite cu manelistul și... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă
Paste de post cu ciuperci în sos de roșii. Rețetă rapidă HelloTaste.ro
Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat, politic și juridic”
Iranul amenință direct România: „Dacă permite SUA să folosească bazele, va exista un răspuns adecvat,... Antena3.ro
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea
Apple împlinește 50 de ani. Cum a sărbătorit gigantul tech aniversarea useit
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu punctul de pensie
Anunț important făcut de ministrul Muncii! Ce se întâmplă cu CASS-ul pentru pensii de peste 3.000 de lei și cu... BZI
Țară bananieră: exportăm grâu - importăm pâine congelată și biscuiți de peste 600 milioane de euro
Țară bananieră: exportăm grâu - importăm pâine congelată și biscuiți de peste 600 milioane de euro Jurnalul
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate
Zacuscă de post cu ardei copți: rețetă românească gustoasă, pentru borcane și pentru zilele aglomerate Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte Observator
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate
Beneficiile consumului de soia. Cum îți poate sprijini starea de sănătate MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari UseIT
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară
Salată de ouă fierte cu leurdă și brânză, pentru gustări delicioase de primăvară Hello Taste
