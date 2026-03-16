Cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor, în medie. Pericolul pe care mulți părinți îl ignoră

Experții au descoperit cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor telefoanelor, tabletelor și televizoarelor, o perioadă mult mai lungă decât cred mulți.

Potrivit celor mai recente date, mulți părinți le permit bebelușilor să stea în fața unui ecran mai multe de 3 ore pe zi.

Un studiu recent a scos la iveală faptul că aproape 3 sferturi din copiii de 9 luni urmăresc programe pe TV, smartphone sau tabletă în fiecare zi, scrie Daily Mail.

Perioada zilnică medie din mediu a fost de 41 de minute. Aceasta a crescut la 47 de minute pentru copiii care erau crescuți de un singur părinte.

Dar unii dintre bebeluși stăteau peste 3 ore în fața ecranelor, în fiecare zi.

Cât de mult timp petrec bebelușii în fața ecranelor, în medie

Copiii care petrec atât de mult timp cu ochii în ecranul telefonului în fiecare zi au șanse semnificativ mai mici să aibă în mod regulat experiențe precum ieșiri în aer liber, citit împreună sau cântat cu părinții.

Studiul a fost realizat de Education Policy Institute (EPI) și a folosit date de la peste 8.000 de familii din Marea Britanie.

În timp ce 80% dintre bebelușii fără timp petrecut în fața ecranelor ies zilnic afară, procentul scade la 60% în cazul bebelușilor care petrec peste 3 ore pe zi în fața ecranelor.

Probabilitatea de a citi cărți împreună cu părinții scade, de asemenea, atunci când timpul petrecut în fața ecranului depășește 2 ore.

„Această cercetare e o piesă dintr-un puzzle tot mai mare de dovezi actuale și ne oferă informații noi despre un grup foarte recent și reprezentativ de sugari,” a declarat Tammy Campbell, director din cadrul Education Policy Institute.

Ea a spus că e nevoie de cercetări suplimentare pentru a înțelege de ce utilizarea e atât de ridicată în rândul bebelușilor care petrec peste 3 ore pe zi în fața ecranelor.

„În loc să ne concentrăm doar pe demonizarea oricărei utilizări și pe reducerea minutelor petrecute în fața ecranelor, politicile și recomandările ar trebui să ajute familiile să folosească instrumentele digitale pentru a îmbunătăți dezvoltarea, legătura emoțională și bucuria primilor ani ai copilăriei,” a continuat Campbell.

Copiii sunt afectați negativ de timpul petrecut în fața ecranelor

Părinții, profesorii și personalul din creșe spun că mulți copii întâmpină mai multe dificultăți în a purta conversații sau a se concentra la învățare. Experții susțin că un factor important în această schimbare e timpul petrecut în fața ecranului.

La începutul acestui an, cercetări au arătat că utilizarea intensă a ecranelor la copiii sub 2 ani e asociată cu o dezvoltare mai slabă a limbajului.

Un studiu a arătat că bebelușii și copiii cu cel mai mare timp petrecut în fața ecranelor, aproximativ 5 ore pe zi, pot rosti semnificativ mai puține cuvinte decât cei care se află la celălalt capăt al spectrului, care privesc ecrane aproximativ 44 de minute pe zi.

„La fel ca mulți părinți, am avut seri în care cedezi atunci când copilul tău vrea să vadă încă un episod din emisiunea preferată,” susține Bridget Phillipson. „Dar începem să vedem riscurile atunci când încă unul începe să se adune.”