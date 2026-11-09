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Cum a explicat Anne-Mary ieșirea necontrolată la Mireasa după ce Claudio a dezamăgit-o: "Nu m-am așteptat să nu țină cont"

Un moment tensionat a avut loc în casa Mireasa, după ce Claudio a făcut alegerea mamei adoptive.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 11:35 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 11:37
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Decizia lui, de a o alege pe doamna Flori, a provocat o reacție puternică din partea lui Anne-Mary, care nu și-a putut ascunde dezamăgirea și a izbucnit în lacrimi. Concurenta a explicat ulterior de ce gestul iubitului ei a afectat-o atât de mult și ce așteptări avea de la el.

Anne-Mary, nemulțumită că Claudio nu a ținut cont de părerea ei

În momentul în care a aflat pe cine a ales Claudio, Anne-Mary a încercat să înțeleagă decizia, însă nu și-a ascuns supărarea. „Pe Flori, îmi pare rău”, a spus concurenta, în timp ce iubitul ei a încercat să îi explice că a fost alegerea pe care și-a dorit-o încă din prima zi.

Discuția dintre cei doi a devenit rapid tensionată. Anne-Mary i-a reproșat lui Claudio că nu a ținut cont de ceea ce îi spusese și că, în opinia ei, într-o relație deciziile ar trebui discutate și asumate împreună.

„Câteodată ascult eu, câteodată asculți tu și trebuie să ținem cont”, i-a explicat ea. Concurenta a încercat să îi transmită că își dorește ca amândoi să se consulte și să se respecte reciproc atunci când vine vorba despre alegeri importante.

Claudio a recunoscut că a făcut ceea ce și-a dorit și că nu intenționează să își schimbe decizia. Răspunsul lui a amplificat supărarea lui Anne-Mary, care a ajuns să spună că vrea să plece acasă și că nu se mai simte pregătită psihic să continue experiența.

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De ce a plâns, de fapt, concurenta

Ulterior, Anne-Mary a explicat că nu se aștepta ca Claudio să nu țină deloc cont de părerea ei, mai ales având în vedere relația apropiată pe care o are cu doamnele din casă. Aceasta a mărturisit că le iubește ca pe propriii părinți și că tocmai de aceea alegerea făcută de partenerul ei a fost atât de importantă pentru ea.

Concurenta a spus că nu își dorea neapărat ca iubitul ei să renunțe la propria opțiune, ci să îi ia în considerare punctul de vedere. În plus, a recunoscut că era deja foarte încărcată emoțional, iar discuția cu Claudio a făcut-o să cedeze.

„Nu m-am așteptat să nu țină cont deloc de părerea mea”, a explicat Anne-Mary.

Aceasta a mărturisit că, pentru o perioadă, și-a dorit să rămână în competiție doar pentru Claudio. După conflict, însă, a ajuns să își dorească să plece acasă, pentru a scăpa de tensiunile din casă.

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În cele din urmă, Anne-Mary a explicat că așteptarea ei de la Claudio era una simplă: să existe reciprocitate și să se consulte, indiferent dacă relația lor este privită ca una de prietenie sau de iubire.

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