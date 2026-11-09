După două luni de aventură și mii de kilometri parcurși pe Drumul Mătăsii, cele trei echipe rămase în competiție au intrat în etapa finală Asia Express.

La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026. Au mai rămas doar două zile până la marea finală. | Antena 1

Cel mai dur reality show din România revine luni, 9 noiembrie, cu o nouă ediție plină de provocări și momente tensionate. Concurenții au intrat încă de aseară în etapa finală a competiției Asia Express – Drumul Mătăsii, iar misiunile devin tot mai dificile pe măsură ce se apropie de Marea Finală.

La ce oră începe Asia Express luni, 9 noiembrie 2026

Diseară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cele trei echipe rămase în concurs vor avea de înfruntat noi obstacole în lupta pentru marele premiu.

De această dată, participanții vor trebui să demonstreze că se pot adapta rapid, că au spirit de echipă și că știu să câștige încrederea localnicilor. Fiecare minut contează, iar orice greșeală le-ar putea afecta șansele de a ajunge în Marea Finală.

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Concurenții au de organizat o paradă a prieteniei româno-chineze

Prima misiune îi va purta pe concurenți în orașul Jiaxing, unde vor avea de organizat o paradă dedicată prieteniei dintre România și China. Pentru a duce proba la bun sfârșit, fiecare echipă va trebui să convingă zece localnici să li se alăture și să participe la un spectacol inedit.

Cu ajutorul unor tăblițe colorate, participanții vor trebui să formeze inițial steagul Chinei, iar apoi să îl transforme, într-o sincronizare perfectă, în drapelul României. Întreaga reprezentație se va desfășura sub privirile atente ale unui judecător, care va urmări ca fiecare mișcare să fie executată corect.

Deși la prima vedere pare o misiune simplă, organizarea paradei se va dovedi o adevărată provocare pentru cele trei echipe. Coordonarea unui grup numeros de localnici este una dintre probele care le dau frecvent bătăi de cap concurenților de la Asia Express. Uneori, oamenii recrutați își pierd răbdarea, se răzgândesc sau pleacă înainte ca misiunea să fie încheiată, iar participanții sunt nevoiți să o ia de la capăt.

De această dată, dificultatea va fi și mai mare. Nu va fi suficient ca echipele să convingă zece persoane să participe, ci vor trebui să le coordoneze astfel încât întreaga reprezentație să iasă impecabil. Fiecare mișcare va conta, iar lipsa de sincronizare le-ar putea aduce minute prețioase pierdute.

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Lupta pentru Marea Finală devine tot mai tensionată

Provocările nu se vor opri însă la parada prieteniei româno-chineze. Cu doar trei echipe rămase în competiție, presiunea este mai mare ca niciodată. Concurenții știu că se află tot mai aproape de finalul aventurii și că fiecare probă poate face diferența între calificarea în Marea Finală și eliminarea din cursă.

Cum se vor descurca participanții în fața noilor misiuni și cine va reuși să câștige timp prețios pe Drumul Mătăsii? Telespectatorii vor afla diseară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Asia Express, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.