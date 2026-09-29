Cum a răspuns Andrei Beleuț de la Mireasa acuzațiilor aduse de Ande: „Chestiile acestea nu mai funcționează la mine”

Patrick și Radu i-au explicat lui Ande că gluma considerată de ea indecentă: „Cum sunt eu romantică, dar nu noaptea, ziua”, ei nu o interpretează în aceeași cheie.
„El voia să vorbească cu tine ziua, nu la party. El a zis-o frumos și tu ai interpretat-o altfel”, i-au spus Patrick și Radu tinerei.
Andrei Beleuț, acuzat de Ande că a făcut glume indecente. Cum a răspuns concurentul Mireasa: „Chestiile acestea nu mai funcționează la mine”
La Mireasa, Capriciile Iubirii, psihologul Eduard Puiu i-a spus tinerei că e posibil să fi interpretat glumele în propria manieră.
„Unele glume s-au demonstrat. Ele nu mai pot produce efecte În contextul în care și tu poți să iei în considerare că le-ai interpretat în maniera ta. Cum ți-au spus și băieții, poți să fi interpretat puțin eronat”, a spus psihologul Eduard Puiu, iar Ande a acceptat această variantă.
„Am spus ce viață am trăit eu, tu nu poți visa. Am zis că afară am întâlnit orice gen de femeie, iar aici vreau să trăiesc o iubire autentică. În primul rând, simțeam că mă subestimează și a venit cu niște chestii: Eu în relația mea conduceam, eu luam decizii, am avut o traumă cu prenumele Mihăiță. I-am spus că chestiile acestea nu mai funcționează la mine”, a spus Andrei Beleuț.
Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.Ronaldo de la Mireasa i-a făcut o mărturisire grea Irinei. Ce a recunoscut despre trecutul lui: „Părinții mei nu știu”...