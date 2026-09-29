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Cum a răspuns Andrei Beleuț de la Mireasa acuzațiilor aduse de Ande: „Chestiile acestea nu mai funcționează la mine”

Ande și Andrei Beleuț au avut un dialog tensionat la Mireasa, Capriciile Iubirii. Tânăra care a intrat în casa Mireasa pentru concurent, l-a acuzat pe acesta că a făcut glume indecente și că a avut replici nepotrivite. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 29 Septembrie 2026, 11:46 | Actualizat Marti, 29 Septembrie 2026, 11:49
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Patrick și Radu i-au explicat lui Ande că gluma considerată de ea indecentă: „Cum sunt eu romantică, dar nu noaptea, ziua”, ei nu o interpretează în aceeași cheie.

„El voia să vorbească cu tine ziua, nu la party. El a zis-o frumos și tu ai interpretat-o altfel”, i-au spus Patrick și Radu tinerei.

Andrei Beleuț, acuzat de Ande că a făcut glume indecente. Cum a răspuns concurentul Mireasa: „Chestiile acestea nu mai funcționează la mine”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, psihologul Eduard Puiu i-a spus tinerei că e posibil să fi interpretat glumele în propria manieră.

„Unele glume s-au demonstrat. Ele nu mai pot produce efecte În contextul în care și tu poți să iei în considerare că le-ai interpretat în maniera ta. Cum ți-au spus și băieții, poți să fi interpretat puțin eronat”, a spus psihologul Eduard Puiu, iar Ande a acceptat această variantă.

„Am spus ce viață am trăit eu, tu nu poți visa. Am zis că afară am întâlnit orice gen de femeie, iar aici vreau să trăiesc o iubire autentică. În primul rând, simțeam că mă subestimează și a venit cu niște chestii: Eu în relația mea conduceam, eu luam decizii, am avut o traumă cu prenumele Mihăiță. I-am spus că chestiile acestea nu mai funcționează la mine”, a spus Andrei Beleuț.

Andrei Beleuț și Ande

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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