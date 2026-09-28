Ronaldo i-a făcut o mărturisire grea Irinei. Concurentul Mireasa a povestit despre un episod din viața lui în care s-a simțit la capătul puterilor.

Ronaldo i-a făcut o mărturisire grea iubitei, chiar dacă este conștient că părinții lui vor vedea acum, de la televizor, acest detaliu din trecutul lui.

Ronaldo i-a povestit Irinei cum a avut gânduri negre la un moment dat în viața lui și că a trecut peste clipele grele datorită credinței în Dumnezeu.

„La un moment dat în viața mea am trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o vară și eu purtam haonorac cu glugă. Simțeam că viața mea nu mai avea sens, nu mai avea rost. Erau atâtea situații cărora nu le făceam față, mă copleșeau și am realizat că în sufletul meu creștea o anxietate. Am avut o perioadă destul de rea. Ai mei nu știu și de-asta n-aș fi vrut să vorbesc. La mine au intervenit gânduri de suicid, erau situații și situații. O luasem rău pe alcool. A fost o perioadă crâncenă pentru mine. Nu mă simțeam apreciat, iubit”, a povestit Ronaldo.

Citește și: Ande și Andrei Beleuț de la Mireasa s-au certat. Ce s-a întâmplat între ei: „E un băiat în corp de bărbat!”

Ronaldo de la Mireasa i-a făcut o mărturisire grea Irinei. Ce a recunoscut despre trecutul lui: „Părinții mei nu știu”

La sfatul mamei, Ronaldo a mers la Mănăstire, unde o fetiță cu ochii albaștri l-a privit și i-a spus: „O să fie bine!”.

„Și după toată perioada mă sunase maică-mea într-o zi și mi-a spus că ea simte că eu nu sunt bine. Și mi-a spus că ar trebui să merg la Prislop. Eu nu vedeam nimic bun în jurul meu. Simțeam că totul se destrăma. Când am lucrat spre Mănăstire am remarcat cât de frumoasă e natura. Când am ieșit din Mănăstire, toate gândurile rele mi s-au dus”, a povestit Ronaldo.

Ronaldo a făcut această confesiune în emisia live de Mireasa de pe 28 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.