Ande și Andrei Beleuț de la Mireasa s-au certat. Ce s-a întâmplat între ei: „E un băiat în corp de bărbat!”

În emisia live de Mireasa de pe 28 septembrie 2026, Ande și Andrei Beleuț au anunțat că s-au certat și că au decis că între ei nu se poate lega o relație.

Ande a fost deranjată de mai multe replici și glume ale lui Andrei Beleuț. În același timp, concurentul Mireasa a avut și el o serie de nemulțumiri.

Cearta dintre ei a avut loc în timpul cursului de bachata, unde Ande a acceptat să facă schimb de parteneri, așa cum cere stilul de dans, însă lui nu i s-a părut normal ca fata care a intrat în casa Mireasa pentru el să vrea să interacționeze și cu alți băieți.

Imagini cu momentul în care Ande și Beleuț s-au certat. Ce gesturi ale concurentului au deranjat-o pe fată: „E un băiat în corp de bărbat!”

„Sunt plină de nervi. Nu înțelege să nu mai facă glume cu tentă. El crede că astea sunt romantice. Mă întreabă cum o să fiu romantică ziua, nu noaptea. Nici tonul nu-mi place. Mi-a zis: tu nu m-ai văzut pe mine de la televizor. Mi se pare că se răstește la mine și asta nu suport. De ce să vreau să stau cu un băiat în corp de bărbat. Sunt sătulă!”, a spus Ande.

Beleuț a precizat că nu a fost încântat de la început de Ande pentru că nu i-a plăcut muzicalitatea vocii. Concurentul Mireasa spune că se simte desconsiderat de Ande. „Mie nu-mi place să mă subestimeze cineva. Așteptam să facă un gest, să-mi facă măcar cu ochiul. La cursul de bachata m-a întrebat dacă știu să dansez sârbă, de parcă mă testa! Eu nu știu pentru ce a intrat”, a spus Beleuț.

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Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 28 septembrie 2026, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.