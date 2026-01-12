Mireasa, sezon 13. Cine sunt concurenții sezonului 13 Mireasa. Nouă băieți au intrat în competiție

Antena Căutare
Nouă băieți hotărâți au intrat în casa Mireasa în emisia live de pe 12 ianuarie 2026. TInerii au venit în sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii să-și găsească jumătatea. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 16:28 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 16:37

Băieții au intrat în casa Mireasa dornici să se îndrăgostească și chiar să se însoare.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine sunt și cum arată concurentele. Ele sunt fetele dornice să-și găsească jumătatea

Dorian

Dorian are 22 de ani, vine din Târgu Ocna, dar locuiește în Brașov de 4 ani. La Mireasa a venit cu gândul de a-și găsi jumătatea. E o persoană perseverentă și sinceră. VIne dintr-o familie simplă. Fiind o fire sportivă și competitivă crede că poate câștiga meciul iubirii și să-și găsească jumătatea. A terminat Facultatea de Educație FIzică și Sport. E antrenor personal.

Darius

Darius a venit la Mireasa cu mama sa, doamna Melinda. Are 25 de ani, e zodia Taur, vine din Sighetu Marmației, dar locuiește în Franța de câțiva ani, unde lucrează în construcții alături de tatăl lui.

Adrian

Adrian a venit însoțit de doamna Cătălina. Adrian are 26 de ani, vine din Focșani, locuiește în București, e zodia Balanță. Se consideră sincer, direct, loial și just. A terminat Comunicare și Relații Publice, lucrează în domeniul bancar. În timpul liber e actor în reclame și face figurație la emisiuni. Doamna Cătălina e păpușar și s-a împrietenit cu Adrian la Teatru.

Alan

Alan este frizer și are propria lui frizerie. Numele lui este Alin, Alan este o poreclă. Are 26 de ani, este din Ploiești și e un om credincios.

Alexandru

Alexandru are 22 de ani, este frizer, a practicat fotbal 4 ani. Alexandru este din Corabia, Olt, dar locuiește în București.

Sebastian

Sebastian a venit însoțit de doamna Mihaela. Sebastian are 25 de ani, e zodia Fecioară, s-a născut în județul Iași.

Ben

Ben a venit însoțit de doamna Oana. Ben are 25 de ani. Pe viitor dorește să devină antrenor de tenis, pentru că adoră de 5 ani să joace tenis de masă.

George

George locuiește în Belgia, are 23 de ani și e șofer pe TIR, la fel ca Adin, câștigătorul sezonului 12 Mireasa și vărul lui. Cu Ștefania n-a ajuns la un consens.

Marian

Marian a venit însoțit de bunica Niculina. Marian are 25 de ani, e zodia Pești, lucrează în domeniul IT, creează aplicații web și site-uri.

Comentarii


