Despărțire șoc la Mireasa, sezon 11. Andi a plecat de acasă, iar Roberta a vorbit despre ce s-a întâmplat: „Ai vrut circ?”

Din păcate, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri formate de la Mireasa s-a destrămat. Este vorba despre cuplul format din Andi și Roberta din sezonul 11. Andi a publicat pe rețelele sociale mesaje cu subînțeles în care i-a adus acuzații soției, iar ROberta a venit și ea cu partea ei de poveste.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026, 10:49 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 10:59
Mai întâi, Andi a dat de înțeles că Roberta ar fi avut încă legături cu fostul ei iubit: „Viața este mai liniștită și mai frumoasă când îl ai pe fostul alături. Când știi că încă se mută cu pozele voastre după el. Când știi că se gândește la tine și îți era mai bine. «Ai grijă de tine, te rog». Mulțumesc, Dumnezeul meu, că nu m-ai lăsat în cea mai grea cumpănă din viața asta!”, a scris Andi pe Instagram.

Despărțire șoc la Mireasa, sezon 11. Andi a plecat de o lună de acasă și i-a adus acuzații soției. Ce a spus Roberta: „Ai vrut circ? Hai să facem circ!”

Ulterior, Roberta a făcut o serie de filmulețe în care a precizat că Andi este plecat de o lună de acasă, iar ea încă mai are tablourile cu ei pe pereți. Fata a mai precizat că i-a fost fidelă lui Andi și că nu mai are legături cu fostul.

„Ai vrut circ? Ok. Hai să facem circ. Cu ce să încep? Că sunt atât de multe…Gata, știu cu ce să încep. În primul rând, vreau să vă spun că din partea mea nu veți vedea circ, din partea mea nu veți vedea victimizare. Eu o să vă zic ce simt. Chiar n-am cuvinte. Nici nu știu ce să zic acum, decât că oamenii apropiați mie știu prin ce am trecut, adică oamenii față de care am simțit să mă deschid, sunt oameni care știu ce s-a aflat în spatele relației mele cu Andi. Nu voi da din casa, voi spune în mare. Foarte important de punctat este că eu cu fostul meu nu mai avem nicio treabă, nici n-am avut, nici nu vom avea. Eu cu Andi am fost foarte transparentă. Am spus tot cum am făcut și la emisiune. Nu am păstrat nimic pentru mine. Am spus tot din trecut. Eu am terminat cu fostul meu, nu vreau, nici nu aș vrea, nici nu mi-aș dori”, a spus Roberta, pe Instagram.

Roberta a mai spus că această căsnicie cu Andi a avut dificultăți încă de când ei au ieșit din emisiune. Tânăra a mai spus că Andi a plecat de mai multe ori de acasă de la ea, locul unde ei se stabiliseră, și s-a întors încercând să mai dea o șansă relației.

„Vă zic sincer că sunt împăcată în fața lui Dumnezeu pentru că am fost foarte loială. Pur și simplu, nu-mi venea să dau un follow sau un like unui băiat, ceea ce în ziua de astăzi nu se mai întâmplă chestiile astea. Deci chiar sunt împăcată că am fost loială. Am dat totul pentru această relație, toată energia mea a fost îndreptată către această căsnicie. Zicea ceva de niște tablouri. Uitați cum arată casa mea după o lună de când el a plecat. (n.r. cu tablouri cu ei).

Dacă tu simți nevoia să arunci cu noroi să simți validare din partea oamenilor, fă-o! Vindecă-te. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat între noi eu îți urez tot binele, n-o să te denigrez.

A fost o relație în care ai plecat, iar ai venit, hai să mai încercăm o dată și încă o dată. Nu mai contează cine are dreptate și cine nu are dreptate. Am înțeles că suferi, și eu sufăr extraordinar de mult în sufletul meu”, a mai spus ea.

Roberta i-a mai rugat pe toți cei care îi jignesc familia și pe cățelul Brumy să înceteze.

„Totul a început când am ieșit din emisiune, dar am încercat să mă mint în sufletul meu. Poate e normal, poate mi se pare, dar când am văzut că se acumulează multe și mai multe, să zic de la sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie, am fost praf. Pentru mine, premiul meu a însemnat Andi. Nu am avut niciun interes. Am fost poate cea mai fericită acolo”, a povestit Roberta.

