Gabriela din sezonul 6 Mireasa, întrebată dacă s-a separat din nou de Valentin. Cum a răspuns frumoasa mămică

Cineva care o urmărește pe Gabriela din sezonul 6 Mireasa pe rețelele sociale a întrebat-o dacă este adevărat că s-ar fi despărțit din nou de Valentin. Frumoasa mămică a răspuns imediat. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 17:01
„Bună, Gabriela. Te rog spune-mi dacă este adevărat că v-ați separat. Am văzut tot felul de comentarii!”, este mesajul pe care Gabriela l-a primit și la care a răspuns cu o imagine cât o mie de cuvinte.

„Voi ce ziceți? Ne-am separat?”, a scris Gabriela în dreptul unei fotografii în care apare mână în mână cu Valentin.

Gabriela și Valentin își trăiesc frumoasa poveste de dragoste și se bucură de familia pe care și-au construit-o și de copilul minunat pe care îl au împreună, iar zvonurile despărțirii sunt cât se poate de false.

Așadar, Gabriela le-a arătat că este în continuare alături de soțul ei.

Gabriela și Valentin fac mult sport și au grijă la alimentație și împărtășesc din secretele lor de fitness și nutriție cu cei care îi urmăresc în mediul online.

Soților Harle le face plăcere să împărtășească pe rețelele sociale câteva momente din viața lor.

În luna septembrie, Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa au sărbătorit aniversarea de 2 ani a fiului lor.

„Au trecut doi ani de când ai venit pe lume și ne-ai învățat ce înseamnă iubirea adevărată. Două brațe micuțe au reușit să cuprindă toată inima noastră și să ne umple casa de zâmbete. La mulți ani, dragostea noastră, să rămâi mereu plin de magie și lumină! Nu știu cine se bucură mai tare: el pentru cadouri sau eu pentru că îi văd reacțiile!”, a transmis Gabriela pe rețelele sociale.

Gabriela și Valentin trăiesc o viață frumoasă împreună, iar cei care i-au susținut în cadrul sezonului 6 Mireasa se bucură să vadă tot ceea ce construiesc împreună.

Cum a început povestea de dragoste dintre Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle

Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle s-au cunoscut în sezonul 6 Mireasa. Fostul concurent al show-ului matrimonial a fost fascinat de frumusețea tinerei. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și s-a decis să afle mai multe detalii despre ea.

Povestea de dragoste dintre cei doi a început timid, chiar pe platourile de filmare ale emisiunii. Aceștia au acordat o șansă relației, după ce și-au dat seama că au lucruri în comun, printre care se numără și sportul.

Parcursul lor în sezonul 6 Mireasa a fost plin de momente fericite și obstacole. Gabriela Pițigoiu și Valentin Harle au fost la un pas să renunțe unul la celălalt, în urma presiunii și tensiunilor din casă.

În ciuda situațiilor dificile, cei doi au rămas împreună. Mai mult, aceștia s-au căsătorit în Marea Finală a reality show-ului. La scurt timp de la ieșirea din competiție, Valentin Harle a făcut un anunț care a luat pe toată lumea prin surprindere.

Fostul concurent Mireasa anunța că el și Gabriela Pițigoiu au decis să meargă pe drumuri separate chiar în perioada în care tânăra era însărcinată. După ce copilul lor s-a născut, cei doi au rămas în relații bune și în cele din urmă au decis să-și mai dea o șansă unul altuia și s-au împăcat. Cei doi s-au recăsătorit civil și au făcut și cununia religioasă.

