Imagini adorabile cu Cristian Stanciu din sezonul 11 Mireasa și fiul lui, Rareș Gabriel. Cum i-a surprins Maria

Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, trăiesc o perioadă magică din viața lor, fiecare clipă petrecută cu bebelușul lor aducându-le multă bucurie. Recent, Maria a publicat imagini adorabile cu Rareș Gabriel, în compania tatălui.

Maria și-a surprins fiul și soțul într-o ipostază adorabilă. Micuțul Rareș Gabriel, apare stând în spatele tatălui.

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Maria și Cristian din sezonul 11 Mireasa, fericiți în rolul de părinți

Maria și Cristian sunt din ce în ce mai activi pe rețelele sociale, spre încântarea susținătorilor. Foștii concurenți Mireasa apar foarte zâmbitori, semn că le priește viața de părinți. La scurt timp de la botezul lui Rareș Gabriel, familia Stanciu a avut parte de o vacanță prin țară, prilej de reconectare.

Maria și Cristian au devenit părinți în primăvara acestui an, iar micuțul Rareș Gabriel a fost botezat în luna iunie.

„Rareș Gabriel. Puiul meu mic,TE IUBESC din TOT SUFLETUL MEU!!! Nu mai pot după tine… efectiv m-ai topit și mă topesti in fiecare secundă din fiecare minut. Mami ti-ar spune atatea, însă mă pierd, mă copleșește iubirea inexplicabilă pe care ți-o port, deși e ciudat că de obicei vorbesc intruna.. Pentru mine nu există cuvinte să pot explica tot ce simt pentru tine de când am aflat că vei veni pe lume, ești universul meu,inima mea,esti puiul meu mic. Mi-era frica la început dar acum as înfrunta orice și pe oricine pentru tine. Te voi proteja cat timp voi trăi. Restul ti le spune mami ție, te iubesc și atât”, a scris Maria după botez.

Și Cristian a transmis un mesaj emoționant: Iubirea mea, de când ai venit pe lume, viața noastră a prins și mai multă culoare. Ești raza de soare care ne-a iluminat sufletele. Ești cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi vreodată de la Dumnezeu! Te iubesc necondiționat suflețelul nostru frumos, și mă bucur din toată inima că ai ales să fim părinții tăi pe lumea aceasta. Mami și Tati te iubesc cel mai mult, și vom avea grijă de tine mereu, minunea noastră mică”, a scris soțul Mariei pe rețelele sociale.

Maria a avut o sarcină cu risc: „Probabil v-ați făcut griji pentru noi și pentru bebe, dar să știți că noi suntem foarte bine. Controlul din decembrie ne-a cam dat peste cap și a trebuit să avem foarte mare grijă. Ne-a doborât pentru că nu e ceva ușor de procesat, și am preferat să ținem pentru noi. Eu sunt foarte obosită. Am trecut prin momente grele, dar am preferat să le ținem pentru noi. Când trece o săptămână suntem fericiți că am mai câștigat încă una și încă una”, spunea Maria în primele luni de sarcină.

Maria și Cristian s-a cunoscut în casa Mireasa, s-au căsătorit și au câștigat sezonul 11. La scurt timp de la Finala în care și-au rostit jurăminte superbe, cei doi au anunțat că urmează să devină părinți. În primăvara lui 2026, Rareș Gabriel a venit pe lume.

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